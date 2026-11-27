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Безработица в Германии в ноябре сохранилась на октябрьском уровне

Безработица в Германии в ноябре сохранилась на октябрьском уровне - 27.11.2026, ПРАЙМ

Безработица в Германии в ноябре сохранилась на октябрьском уровне

Безработица в Германии в ноябре сохранилась на октябрьском уровне в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:44+0300

2026-11-27T12:44+0300

2026-11-27T12:44+0300

мировая экономика

общество

германия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Безработица в Германии в ноябре сохранилась на октябрьском уровне в 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. При этом число безработных в стране увеличилось на 9 тысяч, аналитики ожидали сохранения темпов роста на уровне октября в 4 тысячи. Без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 6,2% с уровня октября в 6,3%, а число безработных сократилось до 2,936 миллиона с 2,955 миллиона человек.

германия

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мировая экономика, общество , германия