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Биолог назвал грызуна, который вредит дачным посадкам даже зимой
Биолог назвал грызуна, который вредит дачным посадкам даже зимой - 27.11.2026, ПРАЙМ
Биолог назвал грызуна, который вредит дачным посадкам даже зимой
Полевки могут вредить дачникам даже зимой, так как грызуны не впадают в спячку и продолжают искать пищу весь зимний период, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T09:25+0300
2026-11-27T09:25+0300
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общество
россия
дача
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Полевки могут вредить дачникам даже зимой, так как грызуны не впадают в спячку и продолжают искать пищу весь зимний период, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов. "Полевки - это грызуны, которые не впадают в зимнюю спячку и остаются активными всю зиму под снегом, где у них образуется целая система туннелей. Благодаря ей зверьки могут продолжать искать пищу даже в сильные морозы. Именно эти животные в основном вредят дачникам зимой", - рассказал биолог. Сафонов отметил, что полевки делают запасы и питаются в основном растительной пищей - корой деревьев, корнями и семенами, однако основной вред они наносят в конце зимы - начале весны. "Именно тогда полевки начинают обгрызать кору и корни молодых плодовых деревьев и различных кустарников под снегом, поэтому садоводам стоит позаботиться о защите насаждений заранее", - уточнил он. Биолог добавил, что дачникам следует перед началом зимнего периода обвязывать стволы деревьев специальной сеткой или другим материалом, который не даст грызунам добраться до коры.
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общество , россия, дача
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Полевки могут вредить дачникам даже зимой, так как грызуны не впадают в спячку и продолжают искать пищу весь зимний период, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.
"Полевки - это грызуны, которые не впадают в зимнюю спячку и остаются активными всю зиму под снегом, где у них образуется целая система туннелей. Благодаря ей зверьки могут продолжать искать пищу даже в сильные морозы. Именно эти животные в основном вредят дачникам зимой", - рассказал биолог.
Сафонов отметил, что полевки делают запасы и питаются в основном растительной пищей - корой деревьев, корнями и семенами, однако основной вред они наносят в конце зимы - начале весны.
"Именно тогда полевки начинают обгрызать кору и корни молодых плодовых деревьев и различных кустарников под снегом, поэтому садоводам стоит позаботиться о защите насаждений заранее", - уточнил он.
Биолог добавил, что дачникам следует перед началом зимнего периода обвязывать стволы деревьев специальной сеткой или другим материалом, который не даст грызунам добраться до коры.