https://1prime.ru/20261127/biolog-875614233.html

Биолог назвал грызуна, который вредит дачным посадкам даже зимой

Биолог назвал грызуна, который вредит дачным посадкам даже зимой - 27.11.2026, ПРАЙМ

Биолог назвал грызуна, который вредит дачным посадкам даже зимой

Полевки могут вредить дачникам даже зимой, так как грызуны не впадают в спячку и продолжают искать пищу весь зимний период, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:25+0300

2026-11-27T09:25+0300

2026-11-27T09:26+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Полевки могут вредить дачникам даже зимой, так как грызуны не впадают в спячку и продолжают искать пищу весь зимний период, рассказал РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов. "Полевки - это грызуны, которые не впадают в зимнюю спячку и остаются активными всю зиму под снегом, где у них образуется целая система туннелей. Благодаря ей зверьки могут продолжать искать пищу даже в сильные морозы. Именно эти животные в основном вредят дачникам зимой", - рассказал биолог. Сафонов отметил, что полевки делают запасы и питаются в основном растительной пищей - корой деревьев, корнями и семенами, однако основной вред они наносят в конце зимы - начале весны. "Именно тогда полевки начинают обгрызать кору и корни молодых плодовых деревьев и различных кустарников под снегом, поэтому садоводам стоит позаботиться о защите насаждений заранее", - уточнил он. Биолог добавил, что дачникам следует перед началом зимнего периода обвязывать стволы деревьев специальной сеткой или другим материалом, который не даст грызунам добраться до коры.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, дача