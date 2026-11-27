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От золота до маркетплейсов: Forbes назвал лидеров по росту инвестиций в России

От золота до маркетплейсов: Forbes назвал лидеров по росту инвестиций в России - 27.11.2026, ПРАЙМ

От золота до маркетплейсов: Forbes назвал лидеров по росту инвестиций в России

"Аэрофлот", "Полюс" и X5 вошли в десятку лидеров по приросту инвестиций по версии Forbes. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:35+0300

2026-11-27T14:35+0300

2026-11-27T14:35+0300

бизнес

россия

финансы

инвестиции

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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. "Аэрофлот", "Полюс" и X5 вошли в десятку лидеров по приросту инвестиций по версии Forbes.Как следует из опубликованного рейтинга, по итогам 2025 года наряду с традиционными инфраструктурными и сырьевыми гигантами в топ-10 закрепились представители ретейла, авиаперевозок и золотодобычи.Первую строчку рейтинга занял Московский метрополитен, увеличивший инвестиции на 409,9 миллиарда рублей. На втором месте расположился "Газпром" с ростом на 303,8 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров "СИБУР Холдинг" — 159 миллиардов рублей.Главной особенностью нового выпуска стала отраслевая диверсификация. Так, потребительский сектор представлен сразу двумя игроками: объединенная компания RWB (Wildberries & Russ) оказалась на четвертом месте (рост на 119,4 миллиарда рублей), а ретейлер X5 замкнул первую десятку (63 миллиарда рублей).Пятую строчку занял "Аэрофлот" с приростом инвестиций в 118 миллиардов рублей.В секторе добычи и промышленности золотодобывающий "Полюс" поднялся на шестое место (прирост на 83,6 миллиарда рублей). Также в топ-10 вошли концессионер "Дороги Москвы — Магистральная" (78,7 миллиарда рублей), "Русхимальянс" (75,6 миллиарда рублей) и "Русгидро" (71,6 миллиарда рублей).Издание отмечает, что в предыдущих выпусках рейтинга верхние позиции преимущественно занимали компании нефтегазового и инфраструктурного секторов, однако в текущем цикле фокус капитальных затрат сместился в сторону логистики, внутренней торговли и переработки.

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бизнес, россия, финансы, инвестиции