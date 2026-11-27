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BMW запустит новую программу добровольного увольнения сотрудников

BMW запустит новую программу добровольного увольнения сотрудников - 27.11.2026, ПРАЙМ

BMW запустит новую программу добровольного увольнения сотрудников

Немецкий автоконцерн BMW планирует запустить новую программу добровольного увольнения сотрудников на фоне массовых сокращений рабочих мест в компании, сообщает... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T16:31+0300

2026-11-27T16:31+0300

2026-11-27T16:31+0300

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германия

фрг

мюнхен

bmw

handelsblatt

rolls-royce

bmw x5

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БЕРЛИН, 27 ноя - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW планирует запустить новую программу добровольного увольнения сотрудников на фоне массовых сокращений рабочих мест в компании, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники внутри концерна. "После выходных пособий следуют новые: мюнхенский автопроизводитель BMW продолжит сокращать рабочие места в Германии, но поменяет стратегию", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что концерн изменит подход к сокращениям. В частности, работодатель предложит ряд конкретных должностей, которые будут затронуты программой. С сотрудниками будут связываться напрямую, поскольку в прошлый раз в день публикации предложений онлайн-системы концерна оказались перегружены на несколько часов. Прежним останется принцип обоюдного согласия на увольнение. В июле агентство Блумберг сообщило, что BMW планирует сократить несколько тысяч сотрудников в ФРГ к концу 2027 года в рамках планов по увольнению 8 тысяч своих работников по всему миру. По последним данным, эта цель была достигнута в Германии досрочно, и концерн прекратил выплату пособий в рамках программы стимулирования добровольных увольнений. Автоконцерн Bayerische Motoren Werke AG (BMW) специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.

германия

фрг

мюнхен

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бизнес, германия, фрг, мюнхен, bmw, handelsblatt, rolls-royce, bmw x5