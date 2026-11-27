https://1prime.ru/20261127/bmw-875637155.html
BMW запустит новую программу добровольного увольнения сотрудников
BMW запустит новую программу добровольного увольнения сотрудников - 27.11.2026, ПРАЙМ
BMW запустит новую программу добровольного увольнения сотрудников
Немецкий автоконцерн BMW планирует запустить новую программу добровольного увольнения сотрудников на фоне массовых сокращений рабочих мест в компании, сообщает... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T16:31+0300
2026-11-27T16:31+0300
2026-11-27T16:31+0300
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мюнхен
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handelsblatt
rolls-royce
bmw x5
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БЕРЛИН, 27 ноя - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW планирует запустить новую программу добровольного увольнения сотрудников на фоне массовых сокращений рабочих мест в компании, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники внутри концерна.
"После выходных пособий следуют новые: мюнхенский автопроизводитель BMW продолжит сокращать рабочие места в Германии, но поменяет стратегию", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что концерн изменит подход к сокращениям. В частности, работодатель предложит ряд конкретных должностей, которые будут затронуты программой. С сотрудниками будут связываться напрямую, поскольку в прошлый раз в день публикации предложений онлайн-системы концерна оказались перегружены на несколько часов. Прежним останется принцип обоюдного согласия на увольнение.
В июле агентство Блумберг сообщило, что BMW планирует сократить несколько тысяч сотрудников в ФРГ к концу 2027 года в рамках планов по увольнению 8 тысяч своих работников по всему миру. По последним данным, эта цель была достигнута в Германии досрочно, и концерн прекратил выплату пособий в рамках программы стимулирования добровольных увольнений.
Автоконцерн Bayerische Motoren Werke AG (BMW) специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.
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бизнес, германия, фрг, мюнхен, bmw, handelsblatt, rolls-royce, bmw x5
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Мюнхен, BMW, Handelsblatt, Rolls-Royce, BMW X5
БЕРЛИН, 27 ноя - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW планирует запустить новую программу добровольного увольнения сотрудников на фоне массовых сокращений рабочих мест в компании, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники внутри концерна.
"После выходных пособий следуют новые: мюнхенский автопроизводитель BMW продолжит сокращать рабочие места в Германии, но поменяет стратегию", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что концерн изменит подход к сокращениям. В частности, работодатель предложит ряд конкретных должностей, которые будут затронуты программой. С сотрудниками будут связываться напрямую, поскольку в прошлый раз в день публикации предложений онлайн-системы концерна оказались перегружены на несколько часов. Прежним останется принцип обоюдного согласия на увольнение.
В июле агентство Блумберг сообщило, что BMW планирует сократить несколько тысяч сотрудников в ФРГ к концу 2027 года в рамках планов по увольнению 8 тысяч своих работников по всему миру. По последним данным, эта цель была достигнута в Германии досрочно, и концерн прекратил выплату пособий в рамках программы стимулирования добровольных увольнений.
Автоконцерн Bayerische Motoren Werke AG (BMW) специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.