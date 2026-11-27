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Оверчук: Сотрудничество в сфере БПЛА будет способствовать развитию связей в СНГ

Оверчук: Сотрудничество в сфере БПЛА будет способствовать развитию связей в СНГ - 27.11.2026, ПРАЙМ

Оверчук: Сотрудничество в сфере БПЛА будет способствовать развитию связей в СНГ

Сотрудничество в сфере беспилотной гражданской авиации будет способствовать развитию торгово-экономических связей в СНГ, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T15:45+0300

2026-11-27T15:45+0300

2026-11-27T15:45+0300

бизнес

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алексей оверчук

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество в сфере беспилотной гражданской авиации будет способствовать развитию торгово-экономических связей в СНГ, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По словам вице-премьера, вопрос развития систем беспилотной авиации и ее применения в гражданской области стал одним из основных на экономическом совете СНГ в Москве. "Это новое направление развития транспорта, но оно очень быстро развивается и требует, конечно же, синхронизации и гармонизации подходов. Прежде всего, для обеспечения безопасности на транспорте. Но также сотрудничество в области беспилотной гражданской авиации будет, несомненно, способствовать развитию торгово-экономических связей между нашими странами", - сказал Оверчук.

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