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Оверчук: Сотрудничество в сфере БПЛА будет способствовать развитию связей в СНГ
Оверчук: Сотрудничество в сфере БПЛА будет способствовать развитию связей в СНГ - 27.11.2026, ПРАЙМ
Оверчук: Сотрудничество в сфере БПЛА будет способствовать развитию связей в СНГ
Сотрудничество в сфере беспилотной гражданской авиации будет способствовать развитию торгово-экономических связей в СНГ, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T15:45+0300
2026-11-27T15:45+0300
2026-11-27T15:45+0300
бизнес
россия
москва
алексей оверчук
снг
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество в сфере беспилотной гражданской авиации будет способствовать развитию торгово-экономических связей в СНГ, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По словам вице-премьера, вопрос развития систем беспилотной авиации и ее применения в гражданской области стал одним из основных на экономическом совете СНГ в Москве.
"Это новое направление развития транспорта, но оно очень быстро развивается и требует, конечно же, синхронизации и гармонизации подходов. Прежде всего, для обеспечения безопасности на транспорте. Но также сотрудничество в области беспилотной гражданской авиации будет, несомненно, способствовать развитию торгово-экономических связей между нашими странами", - сказал Оверчук.
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бизнес, россия, москва, алексей оверчук, снг
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Оверчук, СНГ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество в сфере беспилотной гражданской авиации будет способствовать развитию торгово-экономических связей в СНГ, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По словам вице-премьера, вопрос развития систем беспилотной авиации и ее применения в гражданской области стал одним из основных на экономическом совете СНГ в Москве.
"Это новое направление развития транспорта, но оно очень быстро развивается и требует, конечно же, синхронизации и гармонизации подходов. Прежде всего, для обеспечения безопасности на транспорте. Но также сотрудничество в области беспилотной гражданской авиации будет, несомненно, способствовать развитию торгово-экономических связей между нашими странами", - сказал Оверчук.