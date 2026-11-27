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Бундестаг принял закон о федеральном бюджете на 2027 год

Бундестаг принял закон о федеральном бюджете на 2027 год - 27.11.2026, ПРАЙМ

Бундестаг принял закон о федеральном бюджете на 2027 год

Парламент Германии (бундестаг) в третьем чтении принял закон о федеральном бюджете на 2027 год, предусматривающий почти 123 миллиарда евро заимствований. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T18:09+0300

2026-11-27T18:09+0300

2026-11-27T18:09+0300

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фрг

минобороны германии

бундестаг

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БЕРЛИН, 27 ноя - ПРАЙМ. Парламент Германии (бундестаг) в третьем чтении принял закон о федеральном бюджете на 2027 год, предусматривающий почти 123 миллиарда евро заимствований. "Бундестаг принял федеральный бюджет на 2027 год с расходами в размере 555,94 миллиарда евро", - говорится в сообщении на официальном сайте германского парламента. В ходе поименного голосования за высказались 317 депутатов, 260 проголосовали против. Воздержавшихся не было. Чистый объем заимствований составит почти 123 миллиарда евро. Налоговые поступления оцениваются примерно в 391 миллиард евро. Около 109,8 миллиарда евро в бюджете предусмотрено для нужд министерства обороны ФРГ. В бюджете на 2026 год минобороны Германии получило 82,2 миллиарда.

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германия, фрг, минобороны германии, бундестаг