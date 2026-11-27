https://1prime.ru/20261127/bundestag-875639953.html
Бундестаг принял закон о федеральном бюджете на 2027 год
Бундестаг принял закон о федеральном бюджете на 2027 год - 27.11.2026, ПРАЙМ
Бундестаг принял закон о федеральном бюджете на 2027 год
Парламент Германии (бундестаг) в третьем чтении принял закон о федеральном бюджете на 2027 год, предусматривающий почти 123 миллиарда евро заимствований. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T18:09+0300
2026-11-27T18:09+0300
2026-11-27T18:09+0300
германия
фрг
минобороны германии
бундестаг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875639953.jpg?1795792175
БЕРЛИН, 27 ноя - ПРАЙМ. Парламент Германии (бундестаг) в третьем чтении принял закон о федеральном бюджете на 2027 год, предусматривающий почти 123 миллиарда евро заимствований.
"Бундестаг принял федеральный бюджет на 2027 год с расходами в размере 555,94 миллиарда евро", - говорится в сообщении на официальном сайте германского парламента.
В ходе поименного голосования за высказались 317 депутатов, 260 проголосовали против. Воздержавшихся не было.
Чистый объем заимствований составит почти 123 миллиарда евро. Налоговые поступления оцениваются примерно в 391 миллиард евро.
Около 109,8 миллиарда евро в бюджете предусмотрено для нужд министерства обороны ФРГ. В бюджете на 2026 год минобороны Германии получило 82,2 миллиарда.
германия
фрг
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, фрг, минобороны германии, бундестаг
ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Минобороны Германии, Бундестаг
БЕРЛИН, 27 ноя - ПРАЙМ. Парламент Германии (бундестаг) в третьем чтении принял закон о федеральном бюджете на 2027 год, предусматривающий почти 123 миллиарда евро заимствований.
"Бундестаг принял федеральный бюджет на 2027 год с расходами в размере 555,94 миллиарда евро", - говорится в сообщении на официальном сайте германского парламента.
В ходе поименного голосования за высказались 317 депутатов, 260 проголосовали против. Воздержавшихся не было.
Чистый объем заимствований составит почти 123 миллиарда евро. Налоговые поступления оцениваются примерно в 391 миллиард евро.
Около 109,8 миллиарда евро в бюджете предусмотрено для нужд министерства обороны ФРГ. В бюджете на 2026 год минобороны Германии получило 82,2 миллиарда.