https://1prime.ru/20261127/chasha-875608286.html

Чаша в форме женской груди Марии-Антуанетты побила мировой рекорд

Чаша в форме женской груди Марии-Антуанетты побила мировой рекорд - 27.11.2026, ПРАЙМ

Чаша в форме женской груди Марии-Антуанетты побила мировой рекорд

Новый мировой рекорд стоимости для изделий Севрской фарфоровой мануфактуры установлен на аукционе Drouot в Париже: чаша в форме женской груди, созданная в XVIII | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T01:31+0300

2026-11-27T01:31+0300

2026-11-27T01:31+0300

мировая экономика

париж

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875608286.jpg?1795732309

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Новый мировой рекорд стоимости для изделий Севрской фарфоровой мануфактуры установлен на аукционе Drouot в Париже: чаша в форме женской груди, созданная в XVIII веке для французской королевы Марии-Антуанетты, ушла с молотка за почти три миллиона евро, сообщили организаторы торгов. Чаша входила в сервиз из 65 предметов для "Увеселительной молочной" - павильона королевы в парке замка Рамбуйе. Из четырех таких чаш, поставленных в Рамбуйе в 1787–1788 годах, три хранятся в музейных собраниях. Данный экземпляр, который считался утраченным на протяжении двух столетий, был случайно обнаружен в ящике в одной из парижских галерей. Согласно широко распространенной легенде, форму чаши скопировали со слепка груди самой Марии-Антуанетты "Мировой рекорд для севрского фарфора на торгах Drouot! В четверг, 26 ноября, уникальная чаша, известная как чаша-грудь (jatte-téton) была продана за 2 925 000 евро", - говорится в коммюнике организаторов. Предварительная оценочная стоимость лота составляла от одного до двух миллионов евро. По инициативе продавцов часть вырученных средств будет направлена в ассоциацию, занимающуюся борьбой с раком молочной железы.

париж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, париж