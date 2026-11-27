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Чаша в форме женской груди Марии-Антуанетты побила мировой рекорд
Чаша в форме женской груди Марии-Антуанетты побила мировой рекорд - 27.11.2026, ПРАЙМ
Чаша в форме женской груди Марии-Антуанетты побила мировой рекорд
Новый мировой рекорд стоимости для изделий Севрской фарфоровой мануфактуры установлен на аукционе Drouot в Париже: чаша в форме женской груди, созданная в XVIII | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T01:31+0300
2026-11-27T01:31+0300
2026-11-27T01:31+0300
мировая экономика
париж
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875608286.jpg?1795732309
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Новый мировой рекорд стоимости для изделий Севрской фарфоровой мануфактуры установлен на аукционе Drouot в Париже: чаша в форме женской груди, созданная в XVIII веке для французской королевы Марии-Антуанетты, ушла с молотка за почти три миллиона евро, сообщили организаторы торгов.
Чаша входила в сервиз из 65 предметов для "Увеселительной молочной" - павильона королевы в парке замка Рамбуйе. Из четырех таких чаш, поставленных в Рамбуйе в 1787–1788 годах, три хранятся в музейных собраниях. Данный экземпляр, который считался утраченным на протяжении двух столетий, был случайно обнаружен в ящике в одной из парижских галерей.
Согласно широко распространенной легенде, форму чаши скопировали со слепка груди самой Марии-Антуанетты
"Мировой рекорд для севрского фарфора на торгах Drouot! В четверг, 26 ноября, уникальная чаша, известная как чаша-грудь (jatte-téton) была продана за 2 925 000 евро", - говорится в коммюнике организаторов.
Предварительная оценочная стоимость лота составляла от одного до двух миллионов евро.
По инициативе продавцов часть вырученных средств будет направлена в ассоциацию, занимающуюся борьбой с раком молочной железы.
париж
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мировая экономика, париж
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Новый мировой рекорд стоимости для изделий Севрской фарфоровой мануфактуры установлен на аукционе Drouot в Париже: чаша в форме женской груди, созданная в XVIII веке для французской королевы Марии-Антуанетты, ушла с молотка за почти три миллиона евро, сообщили организаторы торгов.
Чаша входила в сервиз из 65 предметов для "Увеселительной молочной" - павильона королевы в парке замка Рамбуйе. Из четырех таких чаш, поставленных в Рамбуйе в 1787–1788 годах, три хранятся в музейных собраниях. Данный экземпляр, который считался утраченным на протяжении двух столетий, был случайно обнаружен в ящике в одной из парижских галерей.
Согласно широко распространенной легенде, форму чаши скопировали со слепка груди самой Марии-Антуанетты
"Мировой рекорд для севрского фарфора на торгах Drouot! В четверг, 26 ноября, уникальная чаша, известная как чаша-грудь (jatte-téton) была продана за 2 925 000 евро", - говорится в коммюнике организаторов.
Предварительная оценочная стоимость лота составляла от одного до двух миллионов евро.
По инициативе продавцов часть вырученных средств будет направлена в ассоциацию, занимающуюся борьбой с раком молочной железы.