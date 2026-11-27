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Часть абонентов в четырех областях Украины осталась без электроснабжения

Часть абонентов в четырех областях Украины осталась без электроснабжения - 27.11.2026, ПРАЙМ

Часть абонентов в четырех областях Украины осталась без электроснабжения

Часть абонентов в четырех областях Украины осталась без электроснабжения, сообщает украинское министерство энергетики. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:45+0300

2026-11-27T11:45+0300

2026-11-27T11:45+0300

украина

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Часть абонентов в четырех областях Украины осталась без электроснабжения, сообщает украинское министерство энергетики. "На утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго. По данным министерства, наиболее сложная ситуация остается в Днепропетровской области. Там применены аварийные графики отключений. Кроме того, большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности, отметили в минэнерго.

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