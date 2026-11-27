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Чекунков рассказал о перспективах ЕТОР для иностранных инвесторов

Чекунков рассказал о перспективах ЕТОР для иностранных инвесторов - 27.11.2026, ПРАЙМ

Чекунков рассказал о перспективах ЕТОР для иностранных инвесторов

Единая территория опережающего развития (ЕТОР), как ожидается, предоставит дополнительные возможности для иностранных инвесторов, порядка 15% инвестиций в... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T01:16+0300

2026-11-27T01:16+0300

2026-11-27T01:16+0300

россия

бизнес

дальний восток

арктика

карелия

алексей чекунков

владимир путин

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Единая территория опережающего развития (ЕТОР), как ожидается, предоставит дополнительные возможности для иностранных инвесторов, порядка 15% инвестиций в рамках ТОР сейчас с иностранным капиталом, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что правовой режим ЕТОР будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2100 года. "В рамках ТОР действительно порядка 15% инвестиций с иностранным капиталом. Рассчитываем, что ЕТОР предоставит дополнительные возможности для иностранных инвесторов, поскольку это все-таки единая система, одинаковая во всех регионах Дальнего Востока и Арктики - от Карелии до Сахалина, до Чукотки, на одинаковых принципах можно работать. Это будет удобно в том числе инвесторам из зарубежных стран", - сказал Чекунков журналистам. Единая ТОР охватывает сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море России, а также участки континентального шельфа. В перечень территорий вошли 19 субъектов РФ: Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Разработка нового режима велась по поручению президента России Владимира Путина. Работа над концепцией шла почти год.

дальний восток

арктика

карелия

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россия, бизнес, дальний восток, арктика, карелия, алексей чекунков, владимир путин