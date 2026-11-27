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Чекунков призвал оценить экономическую целесообразность создания ЦОДов в Арктике
Чекунков призвал оценить экономическую целесообразность создания ЦОДов в Арктике - 27.11.2026, ПРАЙМ
Чекунков призвал оценить экономическую целесообразность создания ЦОДов в Арктике
Создание подземных центров обработки данных (ЦОД) в Арктике требует оценки экономической целесообразности, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T02:44+0300
2026-11-27T02:44+0300
2026-11-27T02:44+0300
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арктика
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минвостокразвития
ведомости
ростелеком
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Создание подземных центров обработки данных (ЦОД) в Арктике требует оценки экономической целесообразности, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Нужно оценивать экономику", - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о возможности создания в Арктике подземных центров обработки данных.
Ранее в ноябре "Ведомости" сообщили, что "Ростелеком" работает над созданием подземных центров обработки данных с повышенным уровнем защиты от внешних угроз.
В докладе "Росконгресса" ранее отмечалось, что спрос на альтернативные варианты размещения ЦОДов будет расти. там сослались на опыт крупнейших компаний мира, которые в условиях геополитических конфликтов прячут свои дата-центры в подземных убежищах, под водой и даже в космосе. При этом, помимо защиты от физических угроз, у подземных дата-центров есть еще одно преимущество: экономия на охлаждении.
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россия, арктика, алексей чекунков, минвостокразвития, ведомости, ростелеком
РОССИЯ, АРКТИКА, Алексей Чекунков, Минвостокразвития, Ведомости, Ростелеком
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Создание подземных центров обработки данных (ЦОД) в Арктике требует оценки экономической целесообразности, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Нужно оценивать экономику", - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о возможности создания в Арктике подземных центров обработки данных.
Ранее в ноябре "Ведомости" сообщили, что "Ростелеком" работает над созданием подземных центров обработки данных с повышенным уровнем защиты от внешних угроз.
В докладе "Росконгресса" ранее отмечалось, что спрос на альтернативные варианты размещения ЦОДов будет расти. там сослались на опыт крупнейших компаний мира, которые в условиях геополитических конфликтов прячут свои дата-центры в подземных убежищах, под водой и даже в космосе. При этом, помимо защиты от физических угроз, у подземных дата-центров есть еще одно преимущество: экономия на охлаждении.