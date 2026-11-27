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Чекунков рассказал о преимуществах использования газа в Арктике
Чекунков рассказал о преимуществах использования газа в Арктике - 27.11.2026, ПРАЙМ
Чекунков рассказал о преимуществах использования газа в Арктике
Газовый ресурс в Арктике можно использовать для генерации электроэнергии и развития центров обработки данных (ЦОД), это важное преимущество макрорегиона, заявил | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T02:53+0300
2026-11-27T02:53+0300
2026-11-27T02:53+0300
россия
арктика
дальний восток
алексей чекунков
минвостокразвития
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Газовый ресурс в Арктике можно использовать для генерации электроэнергии и развития центров обработки данных (ЦОД), это важное преимущество макрорегиона, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Рассчитываю, что как раз в Арктике, в первую очередь, с использованием ресурса газа большого, который освободился и не идет в западном направлении, из него может генерироваться электроэнергия, и эффективно производиться вычисления", - сказал Чекунков журналистам.
По словам министра, это важное преимущество размещения дата-центров на Дальнем Востоке и в Арктике.
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россия, арктика, дальний восток, алексей чекунков, минвостокразвития
РОССИЯ, АРКТИКА, Дальний Восток, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Газовый ресурс в Арктике можно использовать для генерации электроэнергии и развития центров обработки данных (ЦОД), это важное преимущество макрорегиона, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Рассчитываю, что как раз в Арктике, в первую очередь, с использованием ресурса газа большого, который освободился и не идет в западном направлении, из него может генерироваться электроэнергия, и эффективно производиться вычисления", - сказал Чекунков журналистам.
По словам министра, это важное преимущество размещения дата-центров на Дальнем Востоке и в Арктике.