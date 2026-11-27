https://1prime.ru/20261127/chekunki-875609674.html

Инвесторы не почувствуют разницы при переходе в ЕТОР, заявил Чекунков

Инвесторы не почувствуют разницы при переходе в ЕТОР, заявил Чекунков - 27.11.2026, ПРАЙМ

Инвесторы не почувствуют разницы при переходе в ЕТОР, заявил Чекунков

Инвесторы, реализующие проекты с использованием действующих преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике, не почувствуют разницы при переходе в... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T03:50+0300

2026-11-27T03:50+0300

2026-11-27T03:50+0300

россия

дальний восток

арктика

бурятия

алексей чекунков

владимир путин

минвостокразвития

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Инвесторы, реализующие проекты с использованием действующих преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике, не почувствуют разницы при переходе в единую территорию опережающего развития (ЕТОР), Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) продолжит оказывать поддержку, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Инвесторы не почувствуют никакой разницы. Они, как звонили в КРДВ, как приходили, так они и будут получать эту поддержку", - сказал Чекунков журналистам. Важно проследить, чтобы эта работа велась максимально быстро, прозрачно и удобно для инвесторов, отметил глава Минвостокразвития. Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что правовой режим ЕТОР будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2100 года. Он охватывает сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море России, а также участки континентального шельфа. В перечень территорий вошли 19 субъектов РФ, в том числе Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Разработка нового режима велась по поручению президента России Владимира Путина. Работа над концепцией шла почти год.

дальний восток

арктика

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россия, дальний восток, арктика, бурятия, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития