https://1prime.ru/20261127/chekunki-875609674.html
Инвесторы не почувствуют разницы при переходе в ЕТОР, заявил Чекунков
Инвесторы не почувствуют разницы при переходе в ЕТОР, заявил Чекунков - 27.11.2026, ПРАЙМ
Инвесторы не почувствуют разницы при переходе в ЕТОР, заявил Чекунков
Инвесторы, реализующие проекты с использованием действующих преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике, не почувствуют разницы при переходе в... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T03:50+0300
2026-11-27T03:50+0300
2026-11-27T03:50+0300
россия
дальний восток
арктика
бурятия
алексей чекунков
владимир путин
минвостокразвития
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Инвесторы, реализующие проекты с использованием действующих преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике, не почувствуют разницы при переходе в единую территорию опережающего развития (ЕТОР), Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) продолжит оказывать поддержку, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Инвесторы не почувствуют никакой разницы. Они, как звонили в КРДВ, как приходили, так они и будут получать эту поддержку", - сказал Чекунков журналистам.
Важно проследить, чтобы эта работа велась максимально быстро, прозрачно и удобно для инвесторов, отметил глава Минвостокразвития.
Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что правовой режим ЕТОР будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2100 года. Он охватывает сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море России, а также участки континентального шельфа.
В перечень территорий вошли 19 субъектов РФ, в том числе Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Разработка нового режима велась по поручению президента России Владимира Путина. Работа над концепцией шла почти год.
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россия, дальний восток, арктика, бурятия, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития
РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Бурятия, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Минвостокразвития
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Инвесторы, реализующие проекты с использованием действующих преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике, не почувствуют разницы при переходе в единую территорию опережающего развития (ЕТОР), Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) продолжит оказывать поддержку, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Инвесторы не почувствуют никакой разницы. Они, как звонили в КРДВ, как приходили, так они и будут получать эту поддержку", - сказал Чекунков журналистам.
Важно проследить, чтобы эта работа велась максимально быстро, прозрачно и удобно для инвесторов, отметил глава Минвостокразвития.
Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что правовой режим ЕТОР будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2100 года. Он охватывает сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море России, а также участки континентального шельфа.
В перечень территорий вошли 19 субъектов РФ, в том числе Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Разработка нового режима велась по поручению президента России Владимира Путина. Работа над концепцией шла почти год.