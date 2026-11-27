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Чернышенко анонсировал актуализацию стратегии развития ИИ в России

Чернышенко анонсировал актуализацию стратегии развития ИИ в России - 27.11.2026, ПРАЙМ

Чернышенко анонсировал актуализацию стратегии развития ИИ в России

Стратегия развития искусственного интеллекта (ИИ) в России до 2036 года будет актуализирована, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:48+0300

2026-11-27T11:48+0300

2026-11-27T11:48+0300

технологии

россия

москва

владимир путин

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Стратегия развития искусственного интеллекта (ИИ) в России до 2036 года будет актуализирована, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы ее будем актуализировать… В ней закреплен ориентир не менее 11,2 триллиона рублей совокупного прироста ВВП за счет использования технологии искусственного интеллекта к 2030 году", - сказал он, выступая на открытии дня конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). Накануне президент России Владимир Путин предложил обновить национальную стратегию ИИ, рассчитанную до 2036 года. По слова главы государства, чтобы занимать лидирующие позиции, нужно не просто создавать передовые решения, надо максимально гармонично обеспечить совместную работу людей и автономных систем, перестроить под эту задачу управленческие, производственные процессы, экономику и соцсферу. Именно в такой логике, по мнению Путина, и надо обновить национальную стратегию. Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.

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технологии, россия, москва, владимир путин, дмитрий чернышенко