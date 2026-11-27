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Чернышенко оценил эффективность использования ИИ в экономике России
Чернышенко оценил эффективность использования ИИ в экономике России - 27.11.2026, ПРАЙМ
Чернышенко оценил эффективность использования ИИ в экономике России
Использование искусственного интеллекта в масштабах российской экономики позволит высвободить рабочее время эквивалентное от 12 до 38 триллионам рублей в год,... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T11:51+0300
2026-11-27T11:51+0300
2026-11-27T11:51+0300
технологии
россия
москва
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта в масштабах российской экономики позволит высвободить рабочее время эквивалентное от 12 до 38 триллионам рублей в год, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).
"Пару недель назад как раз макроэкономисты Сбера посчитали, что в масштабах российской экономики ИИ способен высвободить, я бы так сказал, рабочее время, эквивалентное от 12 до 38 триллионам рублей в год. Гигантская сумма. Не обязательно, что это прям сразу получится, это потенциальная сумма", - сказал он.
Чернышенко добавил, что некоторые технологические компании в России уже осуществляют оплату подписок для доступа к ИИ-моделям за счет ресурса фонда оплаты труда. Таким образом человеческий ресурс становится более эффективным, но более компактным.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.
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технологии, россия, москва, дмитрий чернышенко
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Дмитрий Чернышенко
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Использование искусственного интеллекта в масштабах российской экономики позволит высвободить рабочее время эквивалентное от 12 до 38 триллионам рублей в год, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).
"Пару недель назад как раз макроэкономисты Сбера посчитали, что в масштабах российской экономики ИИ способен высвободить, я бы так сказал, рабочее время, эквивалентное от 12 до 38 триллионам рублей в год. Гигантская сумма. Не обязательно, что это прям сразу получится, это потенциальная сумма", - сказал он.
Чернышенко добавил, что некоторые технологические компании в России уже осуществляют оплату подписок для доступа к ИИ-моделям за счет ресурса фонда оплаты труда. Таким образом человеческий ресурс становится более эффективным, но более компактным.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсудят практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.