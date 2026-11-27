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Чирков рассказал об индексации ежемесячных выплат льготникам
Чирков рассказал об индексации ежемесячных выплат льготникам - 27.11.2026, ПРАЙМ
Чирков рассказал об индексации ежемесячных выплат льготникам
Индексация ежемесячных денежных выплат в 2027 году затронет 17 миллионов льготников в России, сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T14:26+0300
2026-11-27T14:26+0300
2026-11-27T14:26+0300
россия
сергей чирков
социальный фонд
совет федерации
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Индексация ежемесячных денежных выплат в 2027 году затронет 17 миллионов льготников в России, сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.
"С 1 февраля 2027 года будут проиндексированы и другие пособия, так называемые ежемесячные денежные выплаты и компенсации, которые фонд администрирует на 6,8%. Такая индексация затронет 17 миллионов льготников", - сказал Чирков на пленарном заседании в Совете Федерации.
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россия, сергей чирков, социальный фонд, совет федерации
РОССИЯ, Сергей Чирков, Социальный фонд, Совет Федерации
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Индексация ежемесячных денежных выплат в 2027 году затронет 17 миллионов льготников в России, сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.
"С 1 февраля 2027 года будут проиндексированы и другие пособия, так называемые ежемесячные денежные выплаты и компенсации, которые фонд администрирует на 6,8%. Такая индексация затронет 17 миллионов льготников", - сказал Чирков на пленарном заседании в Совете Федерации.