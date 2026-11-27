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Число самозанятых в Подмосковье выросло в два раза за три года
Число самозанятых в Подмосковье выросло в два раза за три года - 27.11.2026, ПРАЙМ
Число самозанятых в Подмосковье выросло в два раза за три года
Количество самозанятых в Подмосковье выросло в два раза за последние три года, сегодня в регионе насчитывается 1,2 миллиона самозанятых, сообщил журналистам... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T12:28+0300
2026-11-27T12:28+0300
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общество
россия
московская область
подмосковье
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Количество самозанятых в Подмосковье выросло в два раза за последние три года, сегодня в регионе насчитывается 1,2 миллиона самозанятых, сообщил журналистам председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
День самозанятого отмечается в России 27 ноября.
"Сегодня в Московской области зарегистрировано более 1,2 миллиона человек в качестве самозанятых. Причем динамика существенно растет: в 2023 году их было около 652 тысяч. И количество самозанятых в регионе продолжает расти", - отметил спикер Мособлдумы.
По его словам, только за девять месяцев 2026 года платежи по налогу на профессиональный доход принесли в бюджет региона около 6 миллиардов рублей. Так, жители Подмосковья чаще всего выбирают строительство и ремонтные работы, автоперевозки, сдачу жилья в аренду.
"В целом Московская область занимает второе место в России по числу субъектов малого и среднего предпринимательства - их у нас более 481 тысячи, а их доля в валовом региональном продукте составляет около 28%", - отметил Брынцалов.
Председатель регионального парламента также указал, что Московская область оказывает самозанятым адресную поддержку. Например, это возмещение до 50% затрат на оплату услуг интернет-площадок для продажи товаров, работ и услуг.
"Это позволяет людям активнее выходить на маркетплейсы и находить новых клиентов. Режим НПД (налог на профессиональный доход) упрощает регистрацию, снижает налоговую нагрузку и делает администрирование максимально комфортным, что подтверждает его высокую востребованность", - добавил Брынцалов.
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общество , россия, московская область, подмосковье
Общество , РОССИЯ, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Количество самозанятых в Подмосковье выросло в два раза за последние три года, сегодня в регионе насчитывается 1,2 миллиона самозанятых, сообщил журналистам председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
День самозанятого отмечается в России 27 ноября.
"Сегодня в Московской области зарегистрировано более 1,2 миллиона человек в качестве самозанятых. Причем динамика существенно растет: в 2023 году их было около 652 тысяч. И количество самозанятых в регионе продолжает расти", - отметил спикер Мособлдумы.
По его словам, только за девять месяцев 2026 года платежи по налогу на профессиональный доход принесли в бюджет региона около 6 миллиардов рублей. Так, жители Подмосковья чаще всего выбирают строительство и ремонтные работы, автоперевозки, сдачу жилья в аренду.
"В целом Московская область занимает второе место в России по числу субъектов малого и среднего предпринимательства - их у нас более 481 тысячи, а их доля в валовом региональном продукте составляет около 28%", - отметил Брынцалов.
Председатель регионального парламента также указал, что Московская область оказывает самозанятым адресную поддержку. Например, это возмещение до 50% затрат на оплату услуг интернет-площадок для продажи товаров, работ и услуг.
"Это позволяет людям активнее выходить на маркетплейсы и находить новых клиентов. Режим НПД (налог на профессиональный доход) упрощает регистрацию, снижает налоговую нагрузку и делает администрирование максимально комфортным, что подтверждает его высокую востребованность", - добавил Брынцалов.