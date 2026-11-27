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Число самозанятых в Подмосковье выросло в два раза за три года

Число самозанятых в Подмосковье выросло в два раза за три года - 27.11.2026, ПРАЙМ

Число самозанятых в Подмосковье выросло в два раза за три года

Количество самозанятых в Подмосковье выросло в два раза за последние три года, сегодня в регионе насчитывается 1,2 миллиона самозанятых, сообщил журналистам... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:28+0300

2026-11-27T12:28+0300

2026-11-27T12:28+0300

общество

россия

московская область

подмосковье

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Количество самозанятых в Подмосковье выросло в два раза за последние три года, сегодня в регионе насчитывается 1,2 миллиона самозанятых, сообщил журналистам председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. День самозанятого отмечается в России 27 ноября. "Сегодня в Московской области зарегистрировано более 1,2 миллиона человек в качестве самозанятых. Причем динамика существенно растет: в 2023 году их было около 652 тысяч. И количество самозанятых в регионе продолжает расти", - отметил спикер Мособлдумы. По его словам, только за девять месяцев 2026 года платежи по налогу на профессиональный доход принесли в бюджет региона около 6 миллиардов рублей. Так, жители Подмосковья чаще всего выбирают строительство и ремонтные работы, автоперевозки, сдачу жилья в аренду. "В целом Московская область занимает второе место в России по числу субъектов малого и среднего предпринимательства - их у нас более 481 тысячи, а их доля в валовом региональном продукте составляет около 28%", - отметил Брынцалов. Председатель регионального парламента также указал, что Московская область оказывает самозанятым адресную поддержку. Например, это возмещение до 50% затрат на оплату услуг интернет-площадок для продажи товаров, работ и услуг. "Это позволяет людям активнее выходить на маркетплейсы и находить новых клиентов. Режим НПД (налог на профессиональный доход) упрощает регистрацию, снижает налоговую нагрузку и делает администрирование максимально комфортным, что подтверждает его высокую востребованность", - добавил Брынцалов.

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общество , россия, московская область, подмосковье