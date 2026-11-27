https://1prime.ru/20261127/cnbc-875621989.html
Некоторых провайдеров ИИ-мощностей в США могут лишить чипов Nvidia, пишут СМИ
Некоторых провайдеров ИИ-мощностей в США могут лишить чипов Nvidia, пишут СМИ - 27.11.2026, ПРАЙМ
Некоторых провайдеров ИИ-мощностей в США могут лишить чипов Nvidia, пишут СМИ
Американские компании, предоставляющие вычислительные мощности, ориентированные на разработку ИИ, лишатся возможности покупать микрочипы от Nvidia, если будут... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T12:08+0300
2026-11-27T12:08+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Американские компании, предоставляющие вычислительные мощности, ориентированные на разработку ИИ, лишатся возможности покупать микрочипы от Nvidia, если будут допускать к своим ресурсам китайские компании, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники. "Провайдерам облачных ресурсов для ИИ сообщают, что они не смогут покупать чипы Nvidia, если какие-то их вычислительные мощности будут арендованы китайскими компаниями", - говорится в материале. Поставщики микрочипов уведомили провайдеров об этих ограничениях после того, как администрация США 16 ноября объявила о новых правилах относительно удаленного доступа к ресурсам искусственного интеллекта, сообщает телеканал. Ранее ограничения затрагивали только продажу самих чипов. Эта мера призвана закрыть лазейки в экспортном регулировании, которые позволяли китайским компаниям получать доступ к самым современным чипам Nvidia, арендуя сервера в дата-центрах за пределами США, рассказали собеседники CNBC.
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технологии, бизнес, сша, nvidia, ии, искусственный интеллект
Технологии, Бизнес, США, Nvidia, ИИ, искусственный интеллект
Некоторых провайдеров ИИ-мощностей в США могут лишить чипов Nvidia, пишут СМИ
CNBC: провайдеров мощностей для ИИ в США лишат чипов Nvidia за работу с клиентами из Китая
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Американские компании, предоставляющие вычислительные мощности, ориентированные на разработку ИИ, лишатся возможности покупать микрочипы от Nvidia, если будут допускать к своим ресурсам китайские компании, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
"Провайдерам облачных ресурсов для ИИ сообщают, что они не смогут покупать чипы Nvidia, если какие-то их вычислительные мощности будут арендованы китайскими компаниями", - говорится в материале.
Поставщики микрочипов уведомили провайдеров об этих ограничениях после того, как администрация США 16 ноября объявила о новых правилах относительно удаленного доступа к ресурсам искусственного интеллекта, сообщает телеканал. Ранее ограничения затрагивали только продажу самих чипов.
Эта мера призвана закрыть лазейки в экспортном регулировании, которые позволяли китайским компаниям получать доступ к самым современным чипам Nvidia, арендуя сервера в дата-центрах за пределами США, рассказали собеседники CNBC.