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Дата-центры на Дальнем Востоке и в Арктике могут создать в рамках ЕТОР

Дата-центры на Дальнем Востоке и в Арктике могут создать в рамках ЕТОР - 27.11.2026, ПРАЙМ

Дата-центры на Дальнем Востоке и в Арктике могут создать в рамках ЕТОР

Дата-центры на Дальнем Востоке и в Арктике можно будет создавать в рамках единой территории опережающего развития (ЕТОР), заявил глава Минвостокразвития Алексей | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T02:29+0300

2026-11-27T02:29+0300

2026-11-27T02:29+0300

россия

дальний восток

арктика

бурятия

алексей чекунков

владимир путин

минвостокразвития

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Дата-центры на Дальнем Востоке и в Арктике можно будет создавать в рамках единой территории опережающего развития (ЕТОР), заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что правовой режим ЕТОР будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2100 года. "Безусловно, могут", - сказал министр, отвечая на вопрос журналистов о возможности создания дата-центров в рамках единой ТОР. Единая ТОР охватывает сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море России, а также участки континентального шельфа. В перечень территорий вошли 19 субъектов РФ: Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Разработка нового режима велась по поручению президента России Владимира Путина. Работа над концепцией шла почти год.

дальний восток

арктика

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россия, дальний восток, арктика, бурятия, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития