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Дефицит внешней торговли товарами в США в октябре вырос до максимума с марта

Дефицит внешней торговли товарами в США в октябре вырос до максимума с марта - 27.11.2026, ПРАЙМ

Дефицит внешней торговли товарами в США в октябре вырос до максимума с марта

Дефицит внешней торговли товарами в США в октябре вырос на 14,4 миллиарда долларов в месячном выражении, до 149,5 миллиарда долларов, что стало новым максимумом | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T17:14+0300

2026-11-27T17:14+0300

2026-11-27T17:14+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Дефицит внешней торговли товарами в США в октябре вырос на 14,4 миллиарда долларов в месячном выражении, до 149,5 миллиарда долларов, что стало новым максимумом с марта прошлого года, свидетельствуют предварительные данные бюро переписи населения министерства торговли страны. "Дефицит международной торговли (товарами - ред.) составил 149,5 миллиарда долларов в октябре, увеличившись на 14,4 миллиарда со 135,1 миллиарда в сентябре", - говорится в релизе. Выше показатель был в марте 2025 года, когда дефицит составлял 158,7 миллиарда долларов. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали дефицит лишь в 133 миллиарда долларов по сравнению с первоначальным значением сентября в 134,9 миллиарда. В годовом выражении дефицит подскочил сразу в 2,4 раза. Экспорт товаров из США в отчетном месяце вырос к сентябрю на 6,7 миллиарда долларов - до 215,8 миллиарда. Импорт увеличился на 21,1 миллиарда долларов в месячном выражении и составил 365,3 миллиарда.

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мировая экономика, сша