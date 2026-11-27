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Фонд защиты детей получил 75,6 миллиона рублей на помощь семьям в 17 регионах

Фонд защиты детей получил 75,6 миллиона рублей на помощь семьям в 17 регионах - 27.11.2026, ПРАЙМ

Фонд защиты детей получил 75,6 миллиона рублей на помощь семьям в 17 регионах

Фонд защиты детей получил 75,6 миллиона рублей на помощь семьям в 17 российских регионах, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T17:20+0300

2026-11-27T17:20+0300

2026-11-27T17:20+0300

общество

россия

финансы

мария львова-белова

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Фонд защиты детей получил 75,6 миллиона рублей на помощь семьям в 17 российских регионах, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен рассказала, что приняла участие в восьмом заседании Комиссии уполномоченных по правам ребенка государств – участников Содружества Независимых Государств. В ходе встречи Львова-Белова представила доклад о привлечении средств на помощь семьям с детьми в России. По ее словам, основу финансирования составляет государственная поддержка. "Фонд защиты детей и его сеть – качественно новый ресурс, сочетающий административную поддержку и гуманитарные инициативы. Уже открылись и перерегистрировались 54 региональных отделения, в 17 из них направлено 75,6 миллиона рублей. Семьи начали получать помощь", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс". По ее словам, средства также привлекаются через Фонд президентских грантов и при участии некоммерческих организаций и крупных компаний. В частности, благодаря их поддержке продолжают открываться отделения дневного пребывания, кризисные центры и подростковые пространства. "Вместе продолжим развивать "семейные кубышки". Выделяем родителям в кризисе деньги на небольшой ремонт, лечение или реабилитацию, оплату услуг няни", - добавила Львова-Белова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, финансы, мария львова-белова