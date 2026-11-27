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Российские девелоперы снизили темпы экспансии в новые регионы

Российские девелоперы снизили темпы экспансии в новые регионы - 27.11.2026, ПРАЙМ

Российские девелоперы снизили темпы экспансии в новые регионы

Российские девелоперы жилья в 2026 году снизили темпы экспансии в новые регионы, количество компаний, вышедших в январе-октябре на новые локальные рынки,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T05:26+0300

2026-11-27T05:26+0300

2026-11-27T05:26+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российские девелоперы жилья в 2026 году снизили темпы экспансии в новые регионы, количество компаний, вышедших в январе-октябре на новые локальные рынки, сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% – до 30, сообщила РИА Недвижимость директор по аналитике и исследованиям рынка компании Ricci Олеся Дзюба. "За январь-октябрь 2026 года в новые для себя регионы зашли 30 девелоперов: всего 32 старта в новый регион, объем запусков там около 0,91 миллиона квадратных метров. За тот же период 2025 года таких компаний было 33 с 40 стартами на 1,29 миллиона "квадратов", а в 2024 году – 42. То есть в 2026 году в новые для себя регионы вышли на три компании меньше (–9%), а число стартов сократилось на 20%", – рассказала она. По ее словам, экспансия не остановилась, но второй год подряд сужается: теперь это точечные шаги, почти всегда по одному региону. В основном их делают компании, которые уже работают в нескольких субъектах РФ, – таких 19 из 30 зашедших в новые регионы в текущем году. Так, Level Group в этом году начала первые проекты в Санкт-Петербурге и Нижегородской области, AVA Group – в Московской области и Ставрополье, ССК – в Ставропольском крае, РСК – в ЛНР, "Кортрос" – в Калининградской области, "Точно" – в Свердловской области, Gloraх – в Омской области, "Энко" – в Татарстане, ФСК – в Амурской области, перечислила Дзюба. Если в 2025 году основную часть региональной экспансии обеспечил "Самолет", один зашедший в шесть новых регионов, то в 2026 году такого лидера нет, отметила она. В прошлом году наибольшее число новых девелоперов привлекли Пермский край, Москва и Ярославская область, а в 2026 году – Ярославская область, Башкортостан, Татарстан, Хабаровский край и Челябинская область, сообщил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. По оценкам РАСК, девелоперы чаще выходят на развитые рынки, где уже работает достаточно большое количество застройщиков с относительно равномерным распределением рынка среди них, без чрезмерного доминирования нескольких крупнейших компаний. В частности, наиболее привлекательными сегодня направлениями для выхода остаются крупные региональные центры с высоким платежеспособным спросом и стоимостью квадратного метра: Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород и Тюмень, считает руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева. Ряд крупных игроков в 2026 году сократил долю проектов за пределами домашних рынков, что отражает переход от экстенсивного расширения географии к более избирательной стратегии: девелоперы уделяют больше внимания эффективности действующего портфеля и экономике конкретных проектов, отметил управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский. В частности, отказалась от планов региональной экспансии "Синара Девелопмент", ЛСР сократила географию до четырех рынков (Москва, Петербург, Екатеринбург и Краснодарский край), Unikey также приостановил экспансию, "Эталон" подтвердил уход из Самарской области, привел примеры руководитель департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгений Саурин.

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недвижимость, бизнес, россия, санкт-петербург, татарстан, москва, фск, ibc real estate