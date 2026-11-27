https://1prime.ru/20261127/djumin-875646303.html

Дюмин рассказал о задачах по развитию подводного флота

Дюмин рассказал о задачах по развитию подводного флота - 27.11.2026, ПРАЙМ

Дюмин рассказал о задачах по развитию подводного флота

Развитие многофункциональных безэкипажных средств, платформ различного назначения входит в число обозначенных президентом России Владимиром Путиным задач по... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T22:12+0300

2026-11-27T22:12+0300

2026-11-27T22:12+0300

россия

архангельская область

владимир путин

алексей дюмин

госсовет

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Развитие многофункциональных безэкипажных средств, платформ различного назначения входит в число обозначенных президентом России Владимиром Путиным задач по развитию подводного флота, сообщил помощник главы государства, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. Президент РФ в пятницу работает в Северодвинске Архангельской области. Путин приехал на судостроительный комплекс "Севмаш" и принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомной подводной лодке "Пермь". Также в рамках поездки он провел совещание по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ России. "Стоят большие задачи. Их поставил верховный главнокомандующий. Это развитие многофункциональных безэкипажных средств, платформ, которые выполняют различные задачи - ударно-разведывательные, поисково-спасательные, минеры и так далее. Это серьезная линейка", - рассказал Дюмин ИС "Вести".

архангельская область

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россия, архангельская область, владимир путин, алексей дюмин, госсовет