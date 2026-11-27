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Диалог Россия-США продолжается, заявил Дмитриев

Диалог Россия-США продолжается, заявил Дмитриев - 27.11.2026, ПРАЙМ

Диалог Россия-США продолжается, заявил Дмитриев

Диалог Россия-США продолжается, представители стран находятся в постоянном контакте, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T15:36+0300

2026-11-27T15:36+0300

2026-11-27T15:36+0300

россия

мировая экономика

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Диалог Россия-США продолжается, представители стран находятся в постоянном контакте, сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Очень важно, что диалог в США продолжается. Он основан на успехах, которые у нас есть, о которых Джаред Кушнер говорил. Этот диалог крайне важен… Мы находимся в постоянном диалоге", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос РИА Новости.

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россия, мировая экономика