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Дмитриев оценил важность трехсторонней встречи РФ-США-КНР
Дмитриев оценил важность трехсторонней встречи РФ-США-КНР - 27.11.2026, ПРАЙМ
Дмитриев оценил важность трехсторонней встречи РФ-США-КНР
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил важность трехсторонней... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T15:45+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил важность трехсторонней встречи РФ-США-КНР и заявил, что страны показывают мощное лидерство.
"Мне кажется, что трехсторонняя встреча Россия-Китай-США была действительно важная. В том числе, потому что все оценили именно лидерство этих стран во многих сферах в мире", - сказал он журналистам.
"Россия-Китай-США показывают очень мощное лидерство. И это также может быть очень мощное лидерство в искусственном интеллекте", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 18-19 ноября работал в Шэньчжэне, где прошел саммит АТЭС. На полях форума президент провел полноформатные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин, а также президент США Дональд Трамп провели первую в истории трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и США.
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россия, китай, кнр, сша, владимир путин, си цзиньпин, кирилл дмитриев, рфпи, атэс
РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Кирилл Дмитриев, РФПИ, АТЭС
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил важность трехсторонней встречи РФ-США-КНР и заявил, что страны показывают мощное лидерство.
"Мне кажется, что трехсторонняя встреча Россия-Китай-США была действительно важная. В том числе, потому что все оценили именно лидерство этих стран во многих сферах в мире", - сказал он журналистам.
"Россия-Китай-США показывают очень мощное лидерство. И это также может быть очень мощное лидерство в искусственном интеллекте", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 18-19 ноября работал в Шэньчжэне, где прошел саммит АТЭС. На полях форума президент провел полноформатные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин, а также президент США Дональд Трамп провели первую в истории трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и США.