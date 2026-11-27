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У россиян остается пять дней на своевременную уплату налогов

У россиян остается пять дней на своевременную уплату налогов - 27.11.2026, ПРАЙМ

У россиян остается пять дней на своевременную уплату налогов

У российских налогоплательщиков остается пять дней на своевременную уплату налогов физлиц: 1 декабря истекает срок оплаты уведомлений по имущественному,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T00:34+0300

2026-11-27T00:34+0300

2026-11-27T00:34+0300

финансы

фнс россии

фнс

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. У российских налогоплательщиков остается пять дней на своевременную уплату налогов физлиц: 1 декабря истекает срок оплаты уведомлений по имущественному, земельному, транспортному налогам, а также подоходного налога в случаях, если он не был удержан налоговым агентом. По данным ФНС, общая сумма начислений по имущественным налогам в текущем году составила 452,8 миллиарда рублей – на 10% больше, чем годом ранее. Уведомления в основном рассылались в электронном виде: на них пришлось 64,1 миллиона против 5,9 миллиона уведомлений, разосланных по почте заказными письмами. "Налогоплательщики, которые не получили налоговое уведомление за 2025 год и не имеют предусмотренных НК РФ льгот для освобождения от налогов, могут обратиться в любой налоговый орган, уполномоченный МФЦ или направить соответствующее обращение через личный кабинет налогоплательщика или сервис "Обратиться в ФНС России", - разъясняет ФНС. Если пропустить срок оплаты, начиная со 2 декабря 2026 года ФНС буден начислять должнику пени, а затем, если налогоплательщик не станет оспаривать решение налоговиков, сумму долга могут списать с его банковских счетов во внесудебном порядке. Сумма налога на имущество и земельного налога зависит от кадастровой стоимости недвижимости, при этом ставки налога в разных регионах отличаются. Размер платежа по транспортному налогу зависит от мощности двигателя, возраста транспортного средства и региональных тарифов. Отдельные категории граждан пользуются льготами по этим налогам, в частности: пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и семьи участников СВО. Суммы налогов в уведомлениях, которые ФНС рассылает налогоплательщикам, как правило, рассчитаны уже с учетом этих льгот. Кроме того, россияне, которые получили в прошлом году доход по банковским вкладам свыше 210 тысяч рублей, должны до 1 декабря заплатить налог с суммы, превышающей этот порог. А россияне, чей годовой доход попадает под обложение по прогрессивной шкале НДФЛ, найдут в налоговом уведомлении сумму доплаты сверх базовой ставки. Если в уведомлении содержится ошибка, необходимо уведомить об этом налоговый орган. Удобнее всего сделать это через личный кабинет налогоплательщика или специальный интернет-сервис "Обратиться в ФНС России" на сайте ведомства. Специалисты службы быстро разберутся в ситуации и исправят неточность.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, фнс россии, фнс