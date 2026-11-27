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Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в ноябре снизилась до 2,7%
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в ноябре снизилась до 2,7% - 27.11.2026, ПРАЙМ
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в ноябре снизилась до 2,7%
Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам ноября снизилась на 0,2 процентного пункта - до 2,7%, следует из материалов... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T17:14+0300
2026-11-27T17:14+0300
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финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам ноября снизилась на 0,2 процентного пункта - до 2,7%, следует из материалов Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом уменьшились за ноябрь до 918 миллиардов рублей с 974 миллиардов. В то же время сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 ноября вырос до 32,24 триллиона рублей с 34,014 триллиона месяцем ранее.
Ранее, по итогам октября, доля ОФЗ в собственности иностранцев снизилась на 0,1 процентного пункта - до 2,9%.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам ноября снизилась на 0,2 процентного пункта - до 2,7%, следует из материалов Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом уменьшились за ноябрь до 918 миллиардов рублей с 974 миллиардов. В то же время сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 ноября вырос до 32,24 триллиона рублей с 34,014 триллиона месяцем ранее.
Ранее, по итогам октября, доля ОФЗ в собственности иностранцев снизилась на 0,1 процентного пункта - до 2,9%.