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Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в ноябре снизилась до 2,7%

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в ноябре снизилась до 2,7% - 27.11.2026, ПРАЙМ

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в ноябре снизилась до 2,7%

Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам ноября снизилась на 0,2 процентного пункта - до 2,7%, следует из материалов... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T17:14+0300

2026-11-27T17:14+0300

2026-11-27T17:14+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ в собственности иностранцев по итогам ноября снизилась на 0,2 процентного пункта - до 2,7%, следует из материалов Банка России. Вложения нерезидентов в номинальном выражении при этом уменьшились за ноябрь до 918 миллиардов рублей с 974 миллиардов. В то же время сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 ноября вырос до 32,24 триллиона рублей с 34,014 триллиона месяцем ранее. Ранее, по итогам октября, доля ОФЗ в собственности иностранцев снизилась на 0,1 процентного пункта - до 2,9%.

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