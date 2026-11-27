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ДР Конго вновь приостановит экспорт кобальта
ДР Конго вновь приостановит экспорт кобальта - 27.11.2026, ПРАЙМ
ДР Конго вновь приостановит экспорт кобальта
Демократическая Республика Конго (ДРК), которая является мировым лидером по добыче кобальта, с 30 ноября вновь приостановит экспорт этого металла, сообщает... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T12:59+0300
2026-11-27T12:59+0300
2026-11-27T12:59+0300
промышленность
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Демократическая Республика Конго (ДРК), которая является мировым лидером по добыче кобальта, с 30 ноября вновь приостановит экспорт этого металла, сообщает радиостанция Radio Okapi со ссылкой на заявление Управления по регулированию и контролю рынков стратегических минеральных веществ (ARECOMS).
"ДР Конго вновь приостановит экспорт кобальта с 30 ноября 2026 года. Эта мера распространяется как на промышленные шахты, так и на кустарные разработки… Мера направлена на преодоление избыточного предложения на международном рынке и содействие устойчивой стабилизации рынка", - говорится в коммюнике регулятора от 23 ноября.
Добывающие компании должны завершить экспортные поставки за ноябрь до 29 ноября. После этой даты приостановка распространится в том числе на грузы, экспорт которых уже был разрешен, но которые не успели вывезти из страны.
В ARECOMS объяснили решение значительным и устойчивым снижением мировых цен на кобальт, замедлением его потребления, увеличением запасов и спекулятивными операциями на рынке.
В период приостановки экспорта регулятор намерен пересмотреть механизм распределения квот. Действие меры будет повторно рассмотрено через четыре месяца, а возобновление поставок будет зависеть от нового решения ведомства.
По данным Radio Okapi, в июне 2026 года тонна кобальта на мировом рынке стоила в среднем около 55,9 тысячи долларов, тогда как в настоящее время ее цена составляет примерно 33,5 тысячи долларов.
В феврале 2025 года ДРК уже приостанавливала экспорт кобальта на четыре месяца, чтобы сократить избыток предложения на международном рынке. В июне того же года действие ограничения продлили еще на три месяца.
Кобальт применяется в металлургии для получения отличных прочностных характеристик сплавов. Кроме, того, этот металл, наряду с литием, - важный компонент для производства литий-ионных аккумуляторов, в том числе для электромобилей и ветряных электростанций. Также кобальт используют во многих химических реакциях в качестве катализатора.
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промышленность
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Демократическая Республика Конго (ДРК), которая является мировым лидером по добыче кобальта, с 30 ноября вновь приостановит экспорт этого металла, сообщает радиостанция Radio Okapi со ссылкой на заявление Управления по регулированию и контролю рынков стратегических минеральных веществ (ARECOMS).
"ДР Конго вновь приостановит экспорт кобальта с 30 ноября 2026 года. Эта мера распространяется как на промышленные шахты, так и на кустарные разработки… Мера направлена на преодоление избыточного предложения на международном рынке и содействие устойчивой стабилизации рынка", - говорится в коммюнике регулятора от 23 ноября.
Добывающие компании должны завершить экспортные поставки за ноябрь до 29 ноября. После этой даты приостановка распространится в том числе на грузы, экспорт которых уже был разрешен, но которые не успели вывезти из страны.
В ARECOMS объяснили решение значительным и устойчивым снижением мировых цен на кобальт, замедлением его потребления, увеличением запасов и спекулятивными операциями на рынке.
В период приостановки экспорта регулятор намерен пересмотреть механизм распределения квот. Действие меры будет повторно рассмотрено через четыре месяца, а возобновление поставок будет зависеть от нового решения ведомства.
По данным Radio Okapi, в июне 2026 года тонна кобальта на мировом рынке стоила в среднем около 55,9 тысячи долларов, тогда как в настоящее время ее цена составляет примерно 33,5 тысячи долларов.
В феврале 2025 года ДРК уже приостанавливала экспорт кобальта на четыре месяца, чтобы сократить избыток предложения на международном рынке. В июне того же года действие ограничения продлили еще на три месяца.
Кобальт применяется в металлургии для получения отличных прочностных характеристик сплавов. Кроме, того, этот металл, наряду с литием, - важный компонент для производства литий-ионных аккумуляторов, в том числе для электромобилей и ветряных электростанций. Также кобальт используют во многих химических реакциях в качестве катализатора.