https://1prime.ru/20261127/droppery-875620432.html

В Казахстане раскрыли схему с дропперами более чем на 7,8 миллиона долларов

В Казахстане раскрыли схему с дропперами более чем на 7,8 миллиона долларов - 27.11.2026, ПРАЙМ

В Казахстане раскрыли схему с дропперами более чем на 7,8 миллиона долларов

Преступную деятельность дропперской сети с участием студентов из Киргизии, через счета которых мошенники провели более 7,8 миллиона долларов, раскрыли в... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:33+0300

2026-11-27T11:33+0300

2026-11-27T11:33+0300

технологии

финансы

казахстан

дропперы

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875620432.jpg?1795768419

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Преступную деятельность дропперской сети с участием студентов из Киргизии, через счета которых мошенники провели более 7,8 миллиона долларов, раскрыли в Казахстане, сообщила пресс-служба департамента агентства по финансовому мониторингу (АФМ) республики. По данным департамента, трое жителей Алма-Аты организовали сеть дропперов для проведения нелегальных операций. Они привлекли через посредников студентов и испытывающих финансовые трудности граждан Киргизии, оплачивали им проезд, питание и проживание, а также обеспечили мобильными телефонами и сим-картами. "Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по фактам незаконного оборота цифровых активов, приобретения доступа к банковским счетам третьих лиц и пособничества в организации незаконного игорного бизнеса… Общая сумма поступлений на дропперские счета превысила 3,6 миллиарда тенге (более 7,8 миллиона долларов - ред.)", - говорится в сообщении на сайте АФМ. Отмечается, что иностранцы в свою очередь передавали мошенникам доступ к своим банковским счетам, после чего возвращались к себе на родину. Через эти счета дропперы покупали и продавали USDT (криптовалюту, чья стоимость привязана к доллару США в соотношении 1:1) без лицензии, а также принимали платежи для онлайн-казино и выводили доходы организаторов в криптовалюте, получая 4% от поступлений. "В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на 3 автомашины и земельный участок. Уголовное дело направлено в суд", - добавила пресс-служба.

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, казахстан, дропперы