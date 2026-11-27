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Экономист объяснил, почему золото дешевеет вопреки геополитической напряженности

Экономист объяснил, почему золото дешевеет вопреки геополитической напряженности - 27.11.2026, ПРАЙМ

Экономист объяснил, почему золото дешевеет вопреки геополитической напряженности

Золото дешевеет вопреки геополитической напряженности, поскольку существуют другие финансовые инструменты, которые привлекают инвесторов, так как позволяют... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T15:03+0300

2026-11-27T15:03+0300

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АНКАРА, 27 ноя — ПРАЙМ. Золото дешевеет вопреки геополитической напряженности, поскольку существуют другие финансовые инструменты, которые привлекают инвесторов, так как позволяют получать доход выше инфляции, считает экономист, бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир. "Во время войн и неопределенности инвесторы традиционно обращаются к золоту как к защитному активу. Но сейчас с ним конкурируют инструменты, позволяющие получать доход выше инфляции. Часть инвесторов продает золото и переводит средства в такие активы, поэтому геополитические риски сами по себе не гарантируют роста его цены", — сказал Дашдемир РИА Новости. По его оценке, на динамику золота одновременно влияют процентные ставки в США, курс доллара, покупки центральных банков и фиксация прибыли инвесторами. Что касается Турции, то снижение стоимости золота отражается на оценке международных резервов страны. Для сокращения их долларового объема необязательно продавать металл: достаточно падения его рыночной цены. "Количество золота в резервах может оставаться прежним, а его стоимость в долларах — уменьшаться. Поэтому снижение общего объема резервов нельзя автоматически считать результатом продажи валюты или золота", — пояснил Дашдемир. Золото не приносит процентного дохода. Повышение доходности других активов может снижать его привлекательность, хотя на цену металла одновременно воздействуют спрос, валютные курсы и оценка рисков. Глава ЦБ Фатих Карахан сообщал 23 ноября, что валовые резервы сократились с 210 миллиардов долларов до начала войны США и Израиля с Ираном до 159 миллиардов на 13 ноября. При этом около 32 миллиардов долларов из этого пришлось на переоценку золота. Карахан также отметил влияние оттока капитала на динамику резервов в последние недели. Говоря о серебре, экономист Дашдемир отметил, что снижение цен на этот металл имеет дополнительную причину. Серебро широко используется в промышленности, в том числе при производстве солнечных панелей и электротехнической продукции. Замедление мировой экономики и инвестиций способно ограничивать спрос на него. Таким образом, серебро испытывает давление как со стороны инвесторов, выбирающих более доходные инструменты, так и со стороны промышленного сектора. С начала года стоимость фьючерса на золото сократилась на 16% - до 3676 долларов за тройскую унцию, на серебро – сразу на 38%, до 43,9 доллара.

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сша, турция, израиль