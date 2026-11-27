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Эксперт рассказала о популярных у мошенников схемах

Эксперт рассказала о популярных у мошенников схемах - 27.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала о популярных у мошенников схемах

Дипфейки, "пристрелочные" звонки, возврат средств "по ошибке" и фишинг через игровые платформы популярны у мошенников в России, рассказала РИА Новости... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T01:28+0300

2026-11-27T01:28+0300

2026-11-27T01:28+0300

финансы

общество

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Дипфейки, "пристрелочные" звонки, возврат средств "по ошибке" и фишинг через игровые платформы популярны у мошенников в России, рассказала РИА Новости заместитель руководителя проекта Народного фронта "За права заемщиков", эксперт платформы "Мошеловка" Александра Пожарская. "Мошенники постоянно адаптируются под изменения цифровой среды, и сегодня мы видим несколько особенно опасных трендов. Во-первых, это дипфейки и видео-подделки, созданные с помощью нейросетей", - рассказала она. По ее словам, злоумышленники подделывают голосовые или видеосообщения якобы от близких людей и просят жертв обмана срочно перевести деньги на лечение или погашение долга. Такие атаки особенно эффективны, потому что вызывают эмоциональный отклик, добавляет Пожарская. Схема с "пристрелочными" звонками стала также популярной среди аферистов, продолжила эксперт. "Злоумышленники несколько дней подряд звонят с разных номеров, чтобы собрать информацию о человеке - например, в каком банке он обслуживается, как реагирует на давление. После этого поступает "главный" звонок уже с персонализированной легендой", - уточнила она. Уловку "возврат по ошибке" назвать новой нельзя, но в настоящее время "Мошеловка" вновь фиксирует сигналы об ее использовании аферистами. "Человеку переводят небольшую сумму, а затем звонят и убеждают, что это ошибка, и просят вернуть деньги на другой счет. Позже жертву могут шантажировать, утверждая, что она участвовала в незаконной схеме", - напомнила Пожарская. Также эксперт отмечает, что растет количество фишинга через игровые платформы и мессенджеры. "Чтобы защититься, важно не только знать о таких схемах, но и выработать привычку: любые просьбы о переводе денег, даже от знакомых, нужно перепроверять альтернативным способом - например, позвонить по известному номеру, а не отвечать на сообщение в мессенджере или в чате", - посоветовала Пожарская.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, общество