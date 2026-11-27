https://1prime.ru/20261127/ekspert-875613781.html

Эксперт рассказал, почему важно сообщать о мошенничестве

Эксперт рассказал, почему важно сообщать о мошенничестве - 27.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему важно сообщать о мошенничестве

Сообщение в банк или правоохранительные органы о факте мошенничества помогает не только предотвратить дальнейшие преступления, но и защитить себя от возможных... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:19+0300

2026-11-27T09:19+0300

2026-11-27T09:27+0300

финансы

банки

общество

мвд

банк россии

мид рф

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875613781.jpg?1795760856

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сообщение в банк или правоохранительные органы о факте мошенничества помогает не только предотвратить дальнейшие преступления, но и защитить себя от возможных подозрений в содействии аферистам, рассказал РИА Новости федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Дмитрий Щепелев. "Когда мы сообщаем в банк или правоохранителям о мошенничестве, то преследуем две цели. Первая – помочь защитить других граждан, вторая – обезопасить себя от возможных проблем с правоохранительными органами", - рассказал он в рамках специального проекта "Код из смс". По его словам, благодаря передаче информации о мошенниках пополняются базы данных МВД, Банка России и сотовых операторов, приостанавливаются подозрительные финансовые операции, блокируются сим-карты или финансовые инструменты злоумышленников. Также эксперт подчеркнул, что сообщение о факте мошенничества поможет избежать подозрений в преступном соучастии. "Нередко мошенники взламывают наши аккаунты, обманным путем используют счета, оформляют дубли сим-карт, используют наши социальные сети, платежные инструменты или средства связи именно для преступных действий в отношении других граждан", - заключил Щепелев. РИА Новости совместно с МВД и МИД России запустило специальный проект "Код из смс" по борьбе с мошенниками и разоблачению киберпреступников, действующих под иностранным влиянием.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, общество , мвд, банк россии, мид рф