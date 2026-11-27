https://1prime.ru/20261127/ekspert-875616169.html
Эксперт рассказал, почему не стоит хранить пароли в сторонних сервисах
Эксперт рассказал, почему не стоит хранить пароли в сторонних сервисах - 27.11.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, почему не стоит хранить пароли в сторонних сервисах
Хранить пароли в сторонних сервисах небезопасно, рекомендуется использовать встроенные в Android, iOS и macOS системные утилиты, считает эксперт по... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T09:55+0300
2026-11-27T09:55+0300
2026-11-27T09:58+0300
технологии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875616169.jpg?1795762736
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Хранить пароли в сторонних сервисах небезопасно, рекомендуется использовать встроенные в Android, iOS и macOS системные утилиты, считает эксперт по кибербезопасности Эльдар Муртазин. Ранее менеджер паролей 1Password сообщил, что подвергся хакерской атаке, злоумышленник получил часть информации об учетных записях пользователей. "Не нужно хранить пароли в сторонних сервисах. В Android, iOS, macOS есть встроенные системные утилиты для хранения паролей, ими можно пользоваться. Их не взламывали ни разу. Это даст вам определенную безопасность. Все остальное стороннее, мягко говоря, небезопасно", - сказал aif.ru Муртазин.
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технологии
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Хранить пароли в сторонних сервисах небезопасно, рекомендуется использовать встроенные в Android, iOS и macOS системные утилиты, считает эксперт по кибербезопасности Эльдар Муртазин.
Ранее менеджер паролей 1Password сообщил, что подвергся хакерской атаке, злоумышленник получил часть информации об учетных записях пользователей.
"Не нужно хранить пароли в сторонних сервисах. В Android, iOS, macOS есть встроенные системные утилиты для хранения паролей, ими можно пользоваться. Их не взламывали ни разу. Это даст вам определенную безопасность. Все остальное стороннее, мягко говоря, небезопасно", - сказал aif.ru Муртазин.