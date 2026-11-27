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Эксперт рассказал, почему не стоит хранить пароли в сторонних сервисах

Эксперт рассказал, почему не стоит хранить пароли в сторонних сервисах - 27.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему не стоит хранить пароли в сторонних сервисах

Хранить пароли в сторонних сервисах небезопасно, рекомендуется использовать встроенные в Android, iOS и macOS системные утилиты, считает эксперт по... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:55+0300

2026-11-27T09:55+0300

2026-11-27T09:58+0300

технологии

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Хранить пароли в сторонних сервисах небезопасно, рекомендуется использовать встроенные в Android, iOS и macOS системные утилиты, считает эксперт по кибербезопасности Эльдар Муртазин. Ранее менеджер паролей 1Password сообщил, что подвергся хакерской атаке, злоумышленник получил часть информации об учетных записях пользователей. "Не нужно хранить пароли в сторонних сервисах. В Android, iOS, macOS есть встроенные системные утилиты для хранения паролей, ими можно пользоваться. Их не взламывали ни разу. Это даст вам определенную безопасность. Все остальное стороннее, мягко говоря, небезопасно", - сказал aif.ru Муртазин.

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технологии