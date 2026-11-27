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Эксперт рассказал, на что продавцы в "Черную пятницу" устанавливают скидки

Эксперт рассказал, на что продавцы в "Черную пятницу" устанавливают скидки - 27.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, на что продавцы в "Черную пятницу" устанавливают скидки

Продавцы в "Черную пятницу" обычно устанавливают реальные скидки на одежду уходящего сезона, устаревшие модели техники и продукцию, хранение которой обходится... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T15:09+0300

2026-11-27T15:09+0300

2026-11-27T15:09+0300

бизнес

мгу

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Продавцы в "Черную пятницу" обычно устанавливают реальные скидки на одежду уходящего сезона, устаревшие модели техники и продукцию, хранение которой обходится дорого, рассказал РИА Новости руководитель аналитического подразделения Центра развития потребрынка экономфака МГУ Станислав Спектор. Распродажа "Черная пятница" в этом году проводится 27 ноября и продлится на выходные до 29 ноября. 30 ноября по традиции проводится "Киберпонедельник". "Больше всего причин снижать цены у продавцов сезонных товаров, устаревающих моделей и продукции, которую дорого хранить. Одежду уходящего сезона выгоднее распродать, чем год держать на складе. Технику прошлого поколения выгоднее продать с большой скидкой в "Черную пятницу", чем потом пытаться реализовать ее по еще более низкой цене, когда в продаже появятся новые модели. В таких случаях большая скидка экономически обоснована", - сказал он. Эксперт пояснил, что продавцам важно освободить место на складах и избавиться от остатков, поэтому на такие позиции они могут устанавливать более существенные скидки. При этом глубина скидки зависит не только от категории товара, но и от конкуренции между магазинами, объема запасов и чувствительности покупателей к цене, пояснил Спектор. Поэтому снижение стоимости возможно даже в период высокого сезонного спроса, если продавцы активно конкурируют за покупателей. При этом он подчеркнул, что размер скидки сам по себе не гарантирует выгоду: перед покупкой стоит проверить историю цены и сравнить предложения разных продавцов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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