https://1prime.ru/20261127/ekspert-875637761.html
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Роснефти" на уровне "ruAАA"
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Роснефти" на уровне "ruAАA" - 27.11.2026, ПРАЙМ
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Роснефти" на уровне "ruAАA"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг компании "Роснефть" на уровне "ruAАA" со стабильным прогнозом, сообщается в релизе агентства. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T17:05+0300
2026-11-27T17:05+0300
2026-11-27T17:05+0300
бизнес
финансы
роснефть
банк россии
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг компании "Роснефть" на уровне "ruAАA" со стабильным прогнозом, сообщается в релизе агентства.
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности ПАО "НК "Роснефть" на уровне ruAАА. Прогноз по рейтингу стабильный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рейтинг обусловлен сильными рыночными и конкурентными позициями компании, высокой рентабельностью и ликвидностью, "комфортным" уровнем долговой нагрузки и низкими корпоративными рисками.
Также выделяется фактор поддержки в связи с влиянием со стороны государства и очень сильной степенью инфраструктурной значимости для него.
В "Эксперт РА" также считают, что отношение скорректированного долга к EBITDA на конец июня составило 2,3 по сравнению с 1,9 на аналогичную дату годом ранее.
Агентство ожидает, что в среднесрочной перспективе значение параметра улучшится за счет сокращения долга, роста EBITDA, а также снижения средней стоимости финансирования вследствие смягчения монетарной политики Банка России.
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии составила 200 миллиардов рублей, что на 18,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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бизнес, финансы, роснефть, банк россии
Бизнес, Финансы, Роснефть, Банк России
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг компании "Роснефть" на уровне "ruAАA" со стабильным прогнозом, сообщается в релизе агентства.
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности ПАО "НК "Роснефть" на уровне ruAАА. Прогноз по рейтингу стабильный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рейтинг обусловлен сильными рыночными и конкурентными позициями компании, высокой рентабельностью и ликвидностью, "комфортным" уровнем долговой нагрузки и низкими корпоративными рисками.
Также выделяется фактор поддержки в связи с влиянием со стороны государства и очень сильной степенью инфраструктурной значимости для него.
В "Эксперт РА" также считают, что отношение скорректированного долга к EBITDA на конец июня составило 2,3 по сравнению с 1,9 на аналогичную дату годом ранее.
Агентство ожидает, что в среднесрочной перспективе значение параметра улучшится за счет сокращения долга, роста EBITDA, а также снижения средней стоимости финансирования вследствие смягчения монетарной политики Банка России.
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии составила 200 миллиардов рублей, что на 18,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.