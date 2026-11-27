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"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Роснефти" на уровне "ruAАA"

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Роснефти" на уровне "ruAАA" - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Роснефти" на уровне "ruAАA"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг компании "Роснефть" на уровне "ruAАA" со стабильным прогнозом, сообщается в релизе агентства. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T17:05+0300

2026-11-27T17:05+0300

2026-11-27T17:05+0300

бизнес

финансы

роснефть

банк россии

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг компании "Роснефть" на уровне "ruAАA" со стабильным прогнозом, сообщается в релизе агентства. "Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности ПАО "НК "Роснефть" на уровне ruAАА. Прогноз по рейтингу стабильный", - говорится в сообщении. Отмечается, что рейтинг обусловлен сильными рыночными и конкурентными позициями компании, высокой рентабельностью и ликвидностью, "комфортным" уровнем долговой нагрузки и низкими корпоративными рисками. Также выделяется фактор поддержки в связи с влиянием со стороны государства и очень сильной степенью инфраструктурной значимости для него. В "Эксперт РА" также считают, что отношение скорректированного долга к EBITDA на конец июня составило 2,3 по сравнению с 1,9 на аналогичную дату годом ранее. Агентство ожидает, что в среднесрочной перспективе значение параметра улучшится за счет сокращения долга, роста EBITDA, а также снижения средней стоимости финансирования вследствие смягчения монетарной политики Банка России. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии составила 200 миллиардов рублей, что на 18,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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бизнес, финансы, роснефть, банк россии