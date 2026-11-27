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Эксперт назвал более вероятным сценарий для экономики Франции

Эксперт назвал более вероятным сценарий для экономики Франции - 27.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал более вероятным сценарий для экономики Франции

Продолжительная стагнация экономики Франции на данный момент является более вероятным сценарием, чем экономический кризис, рассказал РИА Новости директор по... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T18:06+0300

2026-11-27T18:06+0300

2026-11-27T18:06+0300

мировая экономика

франция

"бкс мир инвестиций"

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875639772.jpg?1795791987

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Продолжительная стагнация экономики Франции на данный момент является более вероятным сценарием, чем экономический кризис, рассказал РИА Новости директор по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Владислав Бухарский. "Пока более вероятным сценарием для Франции является продолжительная стагнация, а не глубокий экономический кризис. Негативно на перспективах экономического роста сказывается снижение инвестиционной активности", - отметил эксперт. По его словам, на фоне высокого уровня государственного долга и значительного дефицита возможности французских властей по стимулированию экономики ограничены. Дополнительное сдерживающее влияние на экономику оказывают высокие цены на энергоносители. Как рассказал РИА Новости экономист "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов, сложившаяся в экономике Франции ситуация в значительной степени является результатом неудачной экономической политики и неспособности правительства к структурным реформам. Частично она также объясняется низкой рождаемостью, пояснил он. В пятницу Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что ВВП Франции в третьем квартале, согласно окончательной оценке, снизился на 0,2% в квартальном выражении. Во втором квартале была зафиксирована нулевая динамика. "Французская экономика не демонстрирует положительной динамики уже на протяжении трех кварталов, при этом нулевой рост чередуется со снижением. Можно осторожно назвать это стагнацией, но если снижение экономических показателей будет далее более устойчивым, то описать ситуацию можно будет через рецессию", - пояснил Бухарский. Даже если по итогам четвертого квартала будет зафиксирован небольшой рост ВВП, как предполагает на данный момент Банк Франции, говорить о выходе французской экономики из стагнации пока будет преждевременно, добавил аналитик.

франция

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мировая экономика, франция, "бкс мир инвестиций"