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Эксперт рассказал об опасности взлома менеджера паролей 1Password

Эксперт рассказал об опасности взлома менеджера паролей 1Password - 27.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал об опасности взлома менеджера паролей 1Password

Основная опасность для пользователей после взлома крупнейшего менеджера паролей 1Password заключается в том, что злоумышленникам стали доступны адреса... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T21:48+0300

2026-11-27T21:48+0300

2026-11-27T21:48+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Основная опасность для пользователей после взлома крупнейшего менеджера паролей 1Password заключается в том, что злоумышленникам стали доступны адреса электронной почты и идентификаторы аккаунтов, эти данные могут позволить сделать фишинговые сообщения более убедительными, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. Ранее в пятницу менеджер паролей 1Password сообщил, что подвергся хакерской атаке, злоумышленник получил часть информации об учетных записях пользователей. "В случае с 1Password в руки атакующего попали имена и адреса электронной почты пользователей, идентификаторы аккаунтов, даты регистрации и последнего входа в сервис. Эти сведения позволяют сделать фишинговые сообщения более персонализированными и убедительными", - сказал Морев. Например, по словам эксперта, пользователь может получить письмо якобы от службы безопасности 1Password с просьбой подтвердить личность, сменить пароль или восстановить доступ к хранилищу. При этом, если в сообщении будут указаны реальные данные учетной записи, заподозрить обман будет сложнее. "Публичное раскрытие информации о взломе также повышает риск мошенничества: пользователи могут ожидать уведомлений от сервиса и менее критично относиться к их содержанию", - добавил он. Морев уточнил, что особенность менеджеров паролей заключается в том, что в одном месте пользователь может хранить данные для входа в десятки сервисов, включая социальные сети, рабочие приложения и финансовые платформы. Так, если злоумышленнику удастся получить доступ к содержимому хранилища, последствия могут выйти далеко за пределы одного приложения. По мнению эксперта, сам инцидент не означает, что от использования менеджеров паролей необходимо отказаться. Такие сервисы позволяют создавать уникальные комбинации для каждой учетной записи и снижают риски, связанные с повторным использованием паролей. Однако Морев рекомендует подключить двухфакторную аутентификацию и использовать сложный и уникальный пароль для защиты хранилища. "При получении уведомлений о смене пароля или восстановлении доступа лучше самостоятельно открыть приложение или официальный сайт, не переходя по ссылкам из писем", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, финансы, банки, rustore