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ЕС готовит десятки миллиардов евро на собственную армию, пишет Bloomberg

ЕС готовит десятки миллиардов евро на собственную армию, пишет Bloomberg - 27.11.2026, ПРАЙМ

ЕС готовит десятки миллиардов евро на собственную армию, пишет Bloomberg

Евросоюз готовит новые кредиты и гранты на десятки миллиардов евро, чтобы получить собственные военные возможности, которые позволят снизить зависимость от США... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T10:27+0300

2026-11-27T10:27+0300

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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз готовит новые кредиты и гранты на десятки миллиардов евро, чтобы получить собственные военные возможности, которые позволят снизить зависимость от США в оборонном секторе, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. "Европейский союз готовит десятки миллиардов евро в виде новых кредитов и грантов, чтобы заменить военные возможности США на фоне стремления Европы сократить зависимость от Вашингтона", - говорится в материале. Источники агентства сообщили, что новая программа финансирования, которая последует за уже запущенной инициативой SAFE, будет направлена на создание средств и возможностей для ведения масштабных конфликтов. "Теперь основное внимание уделяется техническим и логистическим возможностям, необходимым для ведения крупномасштабных военных конфликтов", - говорится в публикации. Вместе с тем объемы будущей кредитной программы пока неясны, а ее начало намечено на вторую половину 2027 года. "Размер новой программы пока не определен. Она должна стартовать во второй половине следующего года и будет финансироваться как за счет заемных средств, так и из следующего семилетнего бюджета ЕС", - пишет Блумберг. По данным источников, окончательная конфигурация программы будет зависеть от консультаций со странами ЕС и НАТО, в ходе которых предстоит определить потребности государств в оборонной сфере. "При этом также будут учитываться возможности, которыми США располагают на европейском континенте или от вывода которых Вашингтон может отказаться", - добавили собеседники Блумберг. Программа SAFE (Security Action for Europe) - это экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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