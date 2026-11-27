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Семь стран ЕС бойкотировали консультации по многолетнему бюджету, пишет Politico

Семь стран ЕС бойкотировали консультации по многолетнему бюджету, пишет Politico - 27.11.2026, ПРАЙМ

Семь стран ЕС бойкотировали консультации по многолетнему бюджету, пишет Politico

Семь стран ЕС, выступающие за ограничения расходов бюджета Евросоюза, бойкотировали консультации по многолетнему бюджету на 2028–2034 годы в небольших группах,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T10:37+0300

2026-11-27T10:37+0300

2026-11-27T10:37+0300

мировая экономика

украина

евросовет

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Семь стран ЕС, выступающие за ограничения расходов бюджета Евросоюза, бойкотировали консультации по многолетнему бюджету на 2028–2034 годы в небольших группах, организованных председателем Евросовета Антониу Коштой, пишет издание Politico. "Вчерашний саммит завершился без соглашения, но это не стало неожиданностью. А вот неожиданным стало другое: семь стран покинули переговоры в знак протеста... Так называемые "бережливые" - семь стран, выступающие за сокращение бюджета, - даже бойкотировали формат обсуждений, предложенный председателем Евросовета Антониу Коштой, в рамках которого участники должны были разбиться на небольшие группы", - говорится в публикации. Как отмечается, саммит завершился после полуночи, причем разногласия между лидерами оказались настолько серьезными, что их отправили обратно в свои столицы, а не оставили для запланированного второго дня переговоров. По данным издания, в течение дня лидеры расходились по группам. Было выделено два основных лагеря - семь "бережливых" стран и 17 государств, выступающих за увеличение бюджета. "Никто не объяснил, зачем мы встречаемся в этих группах и как они должны работать", - приводит Politico слова неназванного дипломата. Второй дипломат назвал происходящее "странным", отметив, что Кошта не предложил никаких альтернативных вариантов. Третий дипломат, представляющий одну из семи стран, обвинил Кошту в попытке "разделить" участников. Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что соглашения по бюджету достичь не удалось, а обсуждение кредита Украине перенесено на декабрь.

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мировая экономика, украина, евросовет, ес, бюджет