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Премьер Эстонии затребовал у ЕС еще денег на железнодорожный проект Rail Baltic

Премьер Эстонии затребовал у ЕС еще денег на железнодорожный проект Rail Baltic - 27.11.2026, ПРАЙМ

Премьер Эстонии затребовал у ЕС еще денег на железнодорожный проект Rail Baltic

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал потребовал у Евросоюза выделения дополнительного финансирования для стран Прибалтики, в частности на проект Rail Baltic,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:42+0300

2026-11-27T11:42+0300

2026-11-27T11:43+0300

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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал потребовал у Евросоюза выделения дополнительного финансирования для стран Прибалтики, в частности на проект Rail Baltic, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR. Rail Baltic - проект скоростной железнодорожной магистрали, которая должна соединить Эстонию, Латвию и Литву с европейской железнодорожной сетью. По итогам аудита Европейской счетной палаты стоимость проекта за шесть лет выросла более чем в 2,5 раза и в четыре раза - по сравнению с первоначальной ценой. Сейчас его стоимость оценивается в 23,8 миллиарда евро. В сентябре этого года из-за нехватки финансирования завершение строительства Rail Baltic было отложено до 2030 года, ранее железнодорожную магистраль предполагалось запустить в 2026 году. В публикации говорится, что Эстония, Латвия и Литва на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе добиваются надежного финансирования транспортной инфраструктуры, в частности закрепления в бюджете определенной суммы для проекта Rail Baltic. "Вместе с другими странами Балтии мы хотим, чтобы для этого стратегически важного проекта (для Rail Baltic – ред.) была выделена отдельная сумма, а бюджет Европейского союза покрывал 85% строительных расходов", – приводит ERR слова Михала. Уточняется, что в переговорах по бюджету Европейского союза на 2028–2034 годы сохранилась предусмотренная для Эстонии сумма в 6,5 миллиарда евро, однако из-за того, что страны на восточной границе Европейского союза, по словам премьера, "несут более тяжелое бремя как в сфере безопасности, так и в экономике", они нуждаются в дополнительных средствах. Отмечается, что на переговорах по бюджету под руководством председателя Европейского совета Антониу Кошты остались открытыми вопросы как общего объема бюджета, так и источников финансирования. Нынешнее предложение на 10%, или 204 миллиарда евро, меньше первоначального плана Еврокомиссии. Эстония выступает против дальнейшего сокращения расходов.

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мировая экономика, эстония, латвия, литва, ес