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ЕТОР и МТОР будут конкурировать за иностранных инвесторов, заявил Чекунков

ЕТОР и МТОР будут конкурировать за иностранных инвесторов, заявил Чекунков - 27.11.2026, ПРАЙМ

ЕТОР и МТОР будут конкурировать за иностранных инвесторов, заявил Чекунков

Единая и международная территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и в Арктике будут конкурировать за иностранных инвесторов, которые смогут... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T02:04+0300

2026-11-27T02:04+0300

2026-11-27T02:04+0300

россия

бизнес

дальний восток

арктика

бурятия

алексей чекунков

владимир путин

минвостокразвития

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Единая и международная территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и в Арктике будут конкурировать за иностранных инвесторов, которые смогут выбирать более удобный для себя режим, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Поскольку режим МТОР сохраняется наравне с курильским режимом, может быть и некоторая конкуренция между режимом ЕТОР и МТОР. Для иностранных инвесторов можно будет смотреть, в какой удобнее зайти, но, я считаю, пусть победит российская экономика от этого. Какой они выберут, там их и поддержат", - сказал Чекунков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о новых проектах в рамках МТОР. Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы Дальнего Востока и Арктики. Предполагается, что правовой режим ЕТОР будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2100 года. Он охватывает сухопутные территории и примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море России, а также участки континентального шельфа. В перечень территорий вошли 19 субъектов РФ, в том числе Бурятия, Карелия, Коми, Якутия, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Разработка нового режима велась по поручению президента России Владимира Путина. Работа над концепцией шла почти год.

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арктика

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россия, бизнес, дальний восток, арктика, бурятия, алексей чекунков, владимир путин, минвостокразвития