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Evraz Steel Building победила в двух номинациях премии "Приоритет-2026"

Evraz Steel Building победила в двух номинациях премии "Приоритет-2026" - 27.11.2026, ПРАЙМ

Evraz Steel Building победила в двух номинациях премии "Приоритет-2026"

Evraz Steel Building (ESB) стал победителем Национальной технологической премии "Приоритет-2026" сразу в двух номинациях: "Проектирование и инжиниринг" и... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T08:00+0300

2026-11-27T08:00+0300

2026-11-27T08:00+0300

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МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Evraz Steel Building (ESB) стал победителем Национальной технологической премии "Приоритет-2026" сразу в двух номинациях: "Проектирование и инжиниринг" и "Маркетинг и продвижение промышленных технологий". Всего в конкурсе участвовали более 100 проектов.В номинации "Проектирование и инжиниринг" награду получила технология одностадийного проектирования металлоконструкций для промышленных и уникальных гражданских объектов. Традиционно проектирование проходит в несколько этапов: сначала разрабатываются основные решения, затем — подробные чертежи, по которым конструкции изготавливают на заводе и монтируют на площадке.Evraz Steel Building объединил эти процессы в единую систему с параллельной реализацией, что позволяет заранее выявлять ошибки и несоответствия, сокращать количество согласований и избегать переделок. В результате заказчик получает сокращение сроков ввода в эксплуатацию стратегически важных инфраструктурных объектов до 30%. Сегодня инженерный центр компании способен разрабатывать документацию для производства более 10 тысяч тонн металлоконструкций ежемесячно."Один из главных запросов заказчиков — сократить сроки строительства. Наш подход помогает решить эту задачу: мы начинаем прорабатывать инженерные решения еще до начала основного проектирования и сразу учитываем особенности будущего производства и строительства. Это позволяет заранее предусмотреть возможные сложности и избежать потери времени на последующих этапах", — отметила заместитель управляющего директора по инженерно-технической подготовке Evraz Steel Building Элла Мантрова.Вторая награда присуждена в номинации "Маркетинг и продвижение промышленных технологий" за программу промышленного туризма. Ее задача — помогать предприятиям знакомиться с современными технологиями не только по презентациям, но и непосредственно на действующих производствах. Программа объединяет заводы металлоконструкций, производителей оборудования и материалов, а также проектные организации. В России участники посещают ведущие предприятия отрасли и металлургические комбинаты ЕВРАЗа, а международное направление включает поездки в Китай, где можно познакомиться с технологиями лазерной обработки металла и роботизированной сварки."Когда предприятие задумывается о внедрении новой технологии, например лазерной резки или роботизированной сварки, у руководителей закономерно возникают вопросы: на сколько это сложно, сколько стоит и какой результат принесет? Гораздо проще принять решение, когда можно приехать на другой завод, увидеть технологию в действии и напрямую поговорить с коллегами, которые уже прошли этот путь", — рассказала руководитель направления внешних коммуникаций Evraz Steel Building Екатерина Самарина.Национальная технологическая премия "Приоритет" проводится более 10 лет и отмечает российские компании, которые разрабатывают и внедряют технологии для повышения эффективности промышленности и укрепления технологического суверенитета страны.Победа сразу в двух номинациях подтверждает значимость работы Evraz Steel Building по развитию отрасли: компания не только совершенствует процессы проектирования и строительства, но и помогает предприятиям обмениваться опытом и внедрять новые технологии на практике.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

evraz steel building, евраз, финансы, промышленность, металлургия, оборудование