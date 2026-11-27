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Европа продолжает интенсивно расходовать газ из ПХГ, заявил "Газпром"

Европа продолжает интенсивно расходовать газ из ПХГ, заявил "Газпром" - 27.11.2026, ПРАЙМ

Европа продолжает интенсивно расходовать газ из ПХГ, заявил "Газпром"

Европа продолжает интенсивно расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ) на фоне ноябрьских похолоданий, однако настоящие холода еще ждут впереди, заявили в... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T15:55+0300

2026-11-27T15:55+0300

2026-11-27T15:55+0300

газ

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газпром

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Европа продолжает интенсивно расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ) на фоне ноябрьских похолоданий, однако настоящие холода еще ждут впереди, заявили в "Газпроме". "Европа продолжает интенсивно расходовать газ из хранилищ на фоне ноябрьских холодов. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe. Объем газа, поднятый из европейских ПХГ 25 ноября, стал наибольшим для этой даты за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении газового холдинга. В "Газпроме" подчеркнули, что с начала сезона отбора из европейских хранилищ потрачено уже 16,5% накопленного летом газа. "Вместе с тем настоящие холода еще впереди. Отметим, что высокие темпы расхода газа из ПХГ в первом месяце сезона отбора создают предпосылки для снижения максимальной суточной производительности хранилищ в основные месяцы осенне-зимнего периода", - добавляется в сообщении. Антирекорды демонстрирует и ряд стран ЕС, например Германия и Франция, отметила компания. Так, в Германии уровень заполненности ПХГ уже опустился ниже 55% – это минимальный показатель для ноября. Похолодание в Европе продлевает серию рекордных отборов газа из подземных хранилищ: исторические максимумы были зафиксированы 28-29 октября, 1, 2, 4, 5, 6, 23 и 24 ноября, отмечала компания. Также "Газпром" неоднократно обращал внимание, что высокие темпы отбора ускоряют истощение запасов газохранилищ и создают риски для надежного газоснабжения потребителей зимой. Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее в ноябре допустило падение запасов в европейских подземных хранилищах газа к концу этого отопительного сезона ниже 10% от их совокупной емкости.

европа

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газ, европа, германия, франция, газпром, gas infrastructure europe, ес