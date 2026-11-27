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В ФАО предупредили об ухудшении ситуации с едой в 16 очагах голода

В ФАО предупредили об ухудшении ситуации с едой в 16 очагах голода - 27.11.2026, ПРАЙМ

В ФАО предупредили об ухудшении ситуации с едой в 16 очагах голода

Ситуация с едой может значительно ухудшиться в ближайшие полгода в 16 "очагах голода", следует из доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:57+0300

2026-11-27T14:57+0300

2026-11-27T14:57+0300

мировая экономика

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уганда

эль-ниньо

оон

фао

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Ситуация с едой может значительно ухудшиться в ближайшие полгода в 16 "очагах голода", следует из доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). "Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Всемирная продовольственная программа предупреждают, что в период с декабря 2026 года по май 2027 года ситуация с острой продовольственной нестабильностью, как ожидается, значительно ухудшится в 16 очагах голода по сравнению с аналогичным периодом годом ранее", - говорится в сообщении. Отмечается, что со времени публикации июньского доклада в список "горячих точек" продовольственного кризиса добавились Чад, Уганда, страны юга Африки (Эсватини, Малави, Мозамбик, Замбия и Зимбабве), а также "Сухой коридор" в Центральной Америке - зона тропических сухих лесов от юга Мексики до Панамы. Как указывает ФАО, наибольшее беспокойство вызывают Судан, Южный Судан, Сомали, север Нигерии и Йемен - они неоднократно попадали в эту категорию с 2022 года. Широкомасштабная гуманитарная помощь помогла предотвратить некоторые из самых тяжелых последствий, но не устранила риск катастрофической продовольственной небезопасности. Также высокий уровень озабоченность вызывают Афганистан, Гаити, а также Демократическая Республика Конго. При этом Ливан больше не числится в списке таких точек. Вооруженные конфликты и насилие по-прежнему остаются одними из основных факторов, вызывающих острую продовольственную незащищенность в 12 из 16 точек, они приводят к перемещению населения, ограничивают доступ гуманитарных организаций, подрывают сельскохозяйственное производство и рынки. А экономическое давление усугубляет специфические для каждой станы потрясения. Дополнительный серьезный риск представляет климатическое явление Эль-Ниньо, поскольку засуха и повышенные температуры угрожают основному сельскохозяйственному сезону в некоторых частях Африки и "Сухом коридоре". Кроме того, последствия Эль-Ниньо могут проявиться еще до сбора урожая в виде сокращения посевов, занятости в сельском хозяйстве и доходов.

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мировая экономика, африка, чад, уганда, эль-ниньо, оон, фао