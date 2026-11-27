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ФАС проконтролирует установление регионами предельных индексов платы за ЖКУ

ФАС проконтролирует установление регионами предельных индексов платы за ЖКУ - 27.11.2026, ПРАЙМ

ФАС проконтролирует установление регионами предельных индексов платы за ЖКУ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует установление регионами предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги для граждан и... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T22:12+0300

2026-11-27T22:12+0300

2026-11-27T22:12+0300

россия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует установление регионами предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги для граждан и их соблюдение, сообщили в пресс-службе ведомства. "ФАС проконтролирует установление и соблюдение регионами предельных индексов изменения платы за коммунальные услуги для граждан... Соответствующее распоряжение утвердило правительство РФ", - говорится в сообщении. В ФАС отметили, что по каждому субъекту РФ в соответствии с заявлением главы региона устанавливается свой индекс платы граждан и допустимое отклонение от установленного распоряжением правительства РФ индекса по отдельным городам на основании решений глав регионов. С начала 2026 года проведено 198 проверок, по результатам которых вынесено 911 актов реагирования. Общий объем экономически необоснованных средств, подлежащих исключению, составил 40,25 миллиарда рублей, рассказали в ведомстве. Отмечается, что планируемый объем инвестиций в ЖКХ в 2027 году составляет 200 миллиардов рублей, также растет инвестиционная активность субъектов РФ. В 19 регионах планируемый объем инвестиций составляет до 29 миллиардов рублей, в 33 регионах доля инвестиций в необходимой валовой выручке - до 24,1%, 38 регионов увеличивают долю инвестиций по сравнению с 2026 годом, а 34 региона остаются на том же уровне. Правительство РФ сформировало комплексный механизм социальной поддержки граждан по оплате ЖКХ. В частности, федеральные льготы, включая снижение до 50% размера платы для лиц с ограниченными возможностями и ветеранов, в 2025 году составили 121,1 миллиарда рублей, пояснили в ведомстве. Кроме того, сохраняются субсидии на оплату ЖКУ для семей, у которых более 22% от зарплаты направляются на оплату коммунальных услуг. В свою очередь, регионы могут устанавливать более низкий порог, чтобы больше семей могли получить субсидию. В 2025 году эти субсидии составили 57,1 миллиарда рублей, в 2024 году - 55,1 миллиарда, в 2023 году - 64,1 миллиарда, а число семей, получивших субсидию, - 1,751 миллиона. Также регионы могут установить льготные тарифы для населения, которые компенсируются субсидиями из бюджета, добавили в ФАС. В сентябре Минэкономразвития сообщало, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в среднем по России с 1 июля 2027 года вырастет на 11%. При этом фактическая плата за услуги ЖКХ в разных регионах разнится в зависимости от ряда факторов, в том числе природных.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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