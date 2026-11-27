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Fesco запустила новый сервис доставки между Санкт-Петербургом и Новороссийском

Fesco запустила новый сервис доставки между Санкт-Петербургом и Новороссийском - 27.11.2026, ПРАЙМ

Fesco запустила новый сервис доставки между Санкт-Петербургом и Новороссийском

Транспортная группа Fesco (предприятие в контуре управления госкорпорации "Росатом") организовала железнодорожный сервис для доставки импортных грузов из... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:47+0300

2026-11-27T12:47+0300

2026-11-27T12:47+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

новороссийск

fesco

росатом

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco (предприятие в контуре управления госкорпорации "Росатом") организовала железнодорожный сервис для доставки импортных грузов из Санкт-Петербурга в Новороссийск, сообщает компания. "Транспортная группа Fesco запустила новый железнодорожный контейнерный сервис между Санкт-Петербургом и Новороссийском. Он дает возможность доставлять в южные регионы России импортные грузы через акваторию Балтики, минуя Черное море", - говорится в сообщении. Уточняется, что график контейнерных поездов синхронизирован с расписанием прибытия судов в порт. Первый состав из 97 TEU с товарами народного потребления отправился из Санкт-Петербурга в Новороссийск 26 ноября. Также в течение недели запланирован второй поезд по тому же маршруту. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Компании принадлежит Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

санкт-петербург

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бизнес, россия, санкт-петербург, новороссийск, fesco, росатом