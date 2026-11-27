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Филиппины заявили о желании расширить прямое авиасообщение с Россией
Филиппины заявили о желании расширить прямое авиасообщение с Россией - 27.11.2026, ПРАЙМ
Филиппины заявили о желании расширить прямое авиасообщение с Россией
Министерство туризма Филиппин продолжает работу с авиакомпаниями, рассчитывая улучшить транспортную доступность страны для российских туристов, сообщил в... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T08:48+0300
2026-11-27T08:48+0300
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МАНИЛА, 27 ноя - ПРАЙМ. Министерство туризма Филиппин продолжает работу с авиакомпаниями, рассчитывая улучшить транспортную доступность страны для российских туристов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра туризма Филиппин Стэнли К. Инг. "Министерство туризма продолжает работать с авиакомпаниями. Транспортная доступность очень важна, и прямой рейс между Россией и Филиппинами был бы отличной идеей", - заявил Инг. По его словам, в настоящее время между странами выполняются чартерные рейсы из Иркутска и Хабаровска, которые продолжатся до конца марта. Замминистра отметил, что Филиппины заинтересованы в привлечении большего числа российских туристов, особенно в зимний сезон. "Мы будем рады любой авиакомпании, если удастся наладить сообщение между нашими странами", - сказал Инг.
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бизнес, туризм, россия, филиппины, иркутск, хабаровск
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ФИЛИППИНЫ, Иркутск, Хабаровск
МАНИЛА, 27 ноя - ПРАЙМ. Министерство туризма Филиппин продолжает работу с авиакомпаниями, рассчитывая улучшить транспортную доступность страны для российских туристов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра туризма Филиппин Стэнли К. Инг.
"Министерство туризма продолжает работать с авиакомпаниями. Транспортная доступность очень важна, и прямой рейс между Россией и Филиппинами был бы отличной идеей", - заявил Инг.
По его словам, в настоящее время между странами выполняются чартерные рейсы из Иркутска и Хабаровска, которые продолжатся до конца марта. Замминистра отметил, что Филиппины заинтересованы в привлечении большего числа российских туристов, особенно в зимний сезон.
"Мы будем рады любой авиакомпании, если удастся наладить сообщение между нашими странами", - сказал Инг.