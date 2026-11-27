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Финляндия считает объем нового бюджета ЕС слишком большим, заявил Орпо

Финляндия считает объем нового бюджета ЕС слишком большим, заявил Орпо - 27.11.2026, ПРАЙМ

Финляндия считает объем нового бюджета ЕС слишком большим, заявил Орпо

Финляндия по-прежнему считает объем нового семилетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы слишком большим, снижения уровня взносов недостаточно, заявил премьер... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T01:13+0300

2026-11-27T01:13+0300

2026-11-27T01:13+0300

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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Финляндия по-прежнему считает объем нового семилетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы слишком большим, снижения уровня взносов недостаточно, заявил премьер республики Петтери Орпо по итогам первого дня саммита ЕС. Саммит, на котором обсуждается бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы, проходит в Брюсселе в четверг и пятницу. "Если говорить о том, на каком этапе мы находимся сейчас, то главный вопрос по-прежнему - общий объем бюджета. С точки зрения Финляндии, предложение председателя (Евросовета Антониу Кошты - ред.) движется в верном направлении: в нем заложены расстановка приоритетов и модернизация бюджета ЕС... Тем не менее этот общий объем, по мнению Финляндии, по-прежнему слишком большой", - сказал Орпо на брифинге в Брюсселе. Орпо добавил, что снижение уровня взносов и общего объема финансирования является позитивным шагом, но его недостаточно. Первоначально Еврокомиссия предложила бюджет на 2028-2034 годы объемом почти два триллиона евро. Новый компромиссный проект председателя Евросовета Антониу Кошты предусматривает его сокращение на 204 миллиарда евро, или 10%, до 1,78 триллиона евро.

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финансы, мировая экономика, финляндия, брюссель, ес, евросовет