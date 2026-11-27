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Финляндия просит деньги у ЕС из-за влияния украинского конфликта на безработицу
Финляндия просит деньги у ЕС из-за влияния украинского конфликта на безработицу - 27.11.2026, ПРАЙМ
Финляндия просит деньги у ЕС из-за влияния украинского конфликта на безработицу
Финский премьер Петтери Орпо попытался объяснить необходимость поддержки Финляндии средствами из нового бюджета ЕС якобы влиянием украинского конфликта на... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T09:29+0300
2026-11-27T09:29+0300
2026-11-27T09:29+0300
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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Финский премьер Петтери Орпо попытался объяснить необходимость поддержки Финляндии средствами из нового бюджета ЕС якобы влиянием украинского конфликта на безработицу в стране. По словам финского премьера, украинский конфликт влияет на экономику Финляндии. "В Финляндии это проявляется в виде высокого уровня безработицы, снижения инвестиций и беспокойства людей, что, в свою очередь, влияет на нашу экономику. На мой взгляд, Финляндии нужно получить эту поддержку", - сказал Орпо на брифинге в Брюсселе по итогам первого дня саммита ЕС. Саммит, на котором обсуждается бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы, проходит в Брюсселе в четверг и пятницу. Орпо заявил, что Финляндия по-прежнему считает объем нового бюджета слишком большим, снижения уровня взносов, по его словам, недостаточно. Финляндия занимает первое место по уровню безработицы в ЕС. По данным Евростата за сентябрь 2026 года, этот показатель достиг 10,5%.
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мировая экономика, финляндия, брюссель, ес, евростат, украина
Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, Брюссель, ЕС, Евростат, УКРАИНА
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Финский премьер Петтери Орпо попытался объяснить необходимость поддержки Финляндии средствами из нового бюджета ЕС якобы влиянием украинского конфликта на безработицу в стране.
По словам финского премьера, украинский конфликт влияет на экономику Финляндии.
"В Финляндии это проявляется в виде высокого уровня безработицы, снижения инвестиций и беспокойства людей, что, в свою очередь, влияет на нашу экономику. На мой взгляд, Финляндии нужно получить эту поддержку", - сказал Орпо на брифинге в Брюсселе по итогам первого дня саммита ЕС.
Саммит, на котором обсуждается бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы, проходит в Брюсселе в четверг и пятницу. Орпо заявил, что Финляндия по-прежнему считает объем нового бюджета слишком большим, снижения уровня взносов, по его словам, недостаточно.
Финляндия занимает первое место по уровню безработицы в ЕС. По данным Евростата за сентябрь 2026 года, этот показатель достиг 10,5%.