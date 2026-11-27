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Средний размер вклада на "Финуслугах" вырос за год на 23,6%
Средний размер вклада на "Финуслугах" вырос за год на 23,6% - 27.11.2026, ПРАЙМ
Средний размер вклада на "Финуслугах" вырос за год на 23,6%
Средний размер вклада на "Финуслугах" в октябре вырос на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 461 тысячи рублей, сообщает финансовый | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T12:07+0300
2026-11-27T12:07+0300
2026-11-27T12:08+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Средний размер вклада на "Финуслугах" в октябре вырос на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 461 тысячи рублей, сообщает финансовый маркетплейс. "По итогам октября 2026 года средняя сумма вклада на "Финуслугах" составила 461 тысячу рублей: за месяц она снизилась на 2,0%, а за год – выросла на 23,6%", - говорится в сообщении. А средняя ставка по открытым в октябре вкладам составила 14,78% годовых, добавляет маркетплейс. Отмечается, что наиболее популярными сроками для размещения средств среди вкладчиков остаются вклады на три и шесть месяцев, доля которых суммарно составила свыше 81%. Лидерство сохранилось за вкладами со сроком на три месяца – в октябре их доля составила 47,2%. Доля вкладов сроком на шесть месяцев составила 33,84%, увеличившись на 16,22 п.п. относительно сентября, и на 18,00 п.п. относительно прошлогоднего октября. Третьими по популярности стали годовые вклады: их доля за год выросла в четыре раза – до 13,35% (рост на 3,69 п.п. к сентябрю), отмечают также в "Финуслугах".
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финансы, банки
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Средний размер вклада на "Финуслугах" в октябре вырос на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 461 тысячи рублей, сообщает финансовый маркетплейс.
"По итогам октября 2026 года средняя сумма вклада на "Финуслугах" составила 461 тысячу рублей: за месяц она снизилась на 2,0%, а за год – выросла на 23,6%", - говорится в сообщении.
А средняя ставка по открытым в октябре вкладам составила 14,78% годовых, добавляет маркетплейс.
Отмечается, что наиболее популярными сроками для размещения средств среди вкладчиков остаются вклады на три и шесть месяцев, доля которых суммарно составила свыше 81%.
Лидерство сохранилось за вкладами со сроком на три месяца – в октябре их доля составила 47,2%. Доля вкладов сроком на шесть месяцев составила 33,84%, увеличившись на 16,22 п.п. относительно сентября, и на 18,00 п.п. относительно прошлогоднего октября.
Третьими по популярности стали годовые вклады: их доля за год выросла в четыре раза – до 13,35% (рост на 3,69 п.п. к сентябрю), отмечают также в "Финуслугах".