https://1prime.ru/20261127/fitch-875644052.html
Fitch присвоило Stellantis рейтинг "BBB"
Fitch присвоило Stellantis рейтинг "BBB" - 27.11.2026, ПРАЙМ
Fitch присвоило Stellantis рейтинг "BBB"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) автопроизводителю Stellantis на уровне "BBB", прогноз... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T20:20+0300
2026-11-27T20:20+0300
2026-11-27T20:20+0300
бизнес
stellantis
fitch ratings
citroen
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) автопроизводителю Stellantis на уровне "BBB", прогноз негативный, говорится в пресс-релизе агентства.
Краткосрочному РДЭ был присвоен рейтинг "F2".
"Негативный прогноз отражает риски, связанные с реализацией планов по реструктуризации производственных мощностей и обновлению модельного ряда компании Stellantis", - комментируют аналитики решение агентства.
Эксперты отмечают, что восстановление зависит от успешного достижения экономии затрат, оптимизации производственных мощностей и запуска новых продуктов.
Агентство также ожидает, что свободный денежный поток (FCF) станет положительным в 2027 году, чему частично будет способствовать осмотрительное распределение капитала со стороны руководства. Это поддержит рейтинг, в то время как задержка в восстановлении, вероятно, приведет к его понижению, говорится в релизе.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
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бизнес, stellantis, fitch ratings, citroen
Бизнес, Stellantis, Fitch Ratings, Citroen
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) автопроизводителю Stellantis на уровне "BBB", прогноз негативный, говорится в пресс-релизе агентства.
Краткосрочному РДЭ был присвоен рейтинг "F2".
"Негативный прогноз отражает риски, связанные с реализацией планов по реструктуризации производственных мощностей и обновлению модельного ряда компании Stellantis", - комментируют аналитики решение агентства.
Эксперты отмечают, что восстановление зависит от успешного достижения экономии затрат, оптимизации производственных мощностей и запуска новых продуктов.
Агентство также ожидает, что свободный денежный поток (FCF) станет положительным в 2027 году, чему частично будет способствовать осмотрительное распределение капитала со стороны руководства. Это поддержит рейтинг, в то время как задержка в восстановлении, вероятно, приведет к его понижению, говорится в релизе.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.