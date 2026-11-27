https://1prime.ru/20261127/fitch-875644052.html

Fitch присвоило Stellantis рейтинг "BBB"

Fitch присвоило Stellantis рейтинг "BBB" - 27.11.2026, ПРАЙМ

Fitch присвоило Stellantis рейтинг "BBB"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) автопроизводителю Stellantis на уровне "BBB", прогноз... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T20:20+0300

2026-11-27T20:20+0300

2026-11-27T20:20+0300

бизнес

stellantis

fitch ratings

citroen

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875644052.jpg?1795800015

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) автопроизводителю Stellantis на уровне "BBB", прогноз негативный, говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочному РДЭ был присвоен рейтинг "F2". "Негативный прогноз отражает риски, связанные с реализацией планов по реструктуризации производственных мощностей и обновлению модельного ряда компании Stellantis", - комментируют аналитики решение агентства. Эксперты отмечают, что восстановление зависит от успешного достижения экономии затрат, оптимизации производственных мощностей и запуска новых продуктов. Агентство также ожидает, что свободный денежный поток (FCF) станет положительным в 2027 году, чему частично будет способствовать осмотрительное распределение капитала со стороны руководства. Это поддержит рейтинг, в то время как задержка в восстановлении, вероятно, приведет к его понижению, говорится в релизе. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, stellantis, fitch ratings, citroen